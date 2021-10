Гарні слова коханому: як показати чоловіку, що він для тебе важливий

Гарні слова, щиро сказані коханому, здатні буквально розтопити його серце і зробити чоловіка справді щасливим.

Головне говорити їх не для галочки, а тому, що тобі справді цього хочеться. Щирість – це дуже цінно. А от фальш і лестощі завжди відчуваються – вони можуть засмутити та навіть образити.

То що саме сказати, щоб чоловік відчув: він для тебе дорогий і важливий?

Ранок у Великому Місті зібрав гарні слова коханому, які буде приємно почути твоїй другій половинці.

Ці та подібні слова мають справді чарівну дію. Коли коханий їх почує, на його обличчі одразу з’явиться посмішка.

Ти найрозумніший і найсильніший чоловік, з усіх, кого я знаю.

***

Дякую за те, що з тобою я відчула себе справжньою коханою жінкою!

***

Ти такий молодець! Справляєшся з будь-яким завданням з неймовірною легкістю. Тобі підвладна будь-яка робота. Як мені пощастило з тобою!

***

Навіть через кілька років після нашого знайомства ти не перестаєш відкриватися з нової сторони. Це просто неймовірно! Я люблю тебе ще більше.

***

Я ніколи не втомлюся від твоїх поцілунків і дотиків;

***

***

Тільки поруч з тобою я стала сама собою – і від цього абсолютно щаслива!

Мої почуття до тебе стали для мене нагородою за всі труднощі, які випали на мою долю. Все, що було до нашої зустрічі, відбувалося тільки для того, щоб ми змогли зустрітися з тобою.

***

Я хочу зробити тебе найщасливішим чоловіком на цій землі! Хочу кожну хвилину насолоджуватися тобою і хочу віддати всю свою ніжність, теплоту, турботу, ласку… Я кохаю тебе!

***

Я щаслива, коли ти обіймаєш мене і кажеш слова любові. У цей момент я вкотре дякую долі за зустріч з тобою.

***

Твоя сексуальність запалює моє тіло вогниками бажань і пристрасті. Погаси його, будь ласка, обіймами, поцілунками і дотиками. Дуже чекаю всього, що пов’язано з тобою.

***

Близький, єдиний, надійний і необхідний чоловічок в світі! Поспішаю до тебе, щоб відкрити затишні куточки душі, тому, що далі немає сил мовчати. Я рада, що поруч зі мною такий чоловік – справжній, добрий турботливий і ласкавий. Я люблю тебе! І вірю, що це взаємно і назавжди.

Сумую за тобою, мій солодкий. Моя любов до тебе подолає будь відстань і витримає будь-яке випробування. Коли ти поруч, моє серце не знає печалі, коли ж ти далеко, мені не милий цей світ. Хочу швидше тебе обійняти і не знати більше хвилин розлуки.

***

Мені дуже сумно і самотньо. Нічого не радує, коли тебе немає поруч. Дико сумую!

***

Ти – чоловік, яких майже не буває. Ти – сенс мого життя і я дуже-дуже люблю тебе. Я хочу бути тільки з тобою! Ти мій єдиний! Знай, що є на землі серце, яке тебе любить, чекає і, яке плаче про тебе кожен день… Так, милий мій, кожен день… Я тебе дуже сильно люблю.

***

***

***

Ти для мене, як сонце для квітки. Сумую і люблю!

