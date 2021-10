Судова реформа зрушила з мертвої точки. Коли українські суди стануть чесними?

Все, що потрібно знати про судову реформу в Україні.

Судова реформа дійсно зрушила з мертвої точки.

Раду суддів вдалося дотиснути і вони делегували своїх представників в Етичну раду, яка має очистити Вищу раду правосуддя.

Глава центру протиидії корупції, Віталій Шабунін пояснює:

Вища рада правосуддя – це основний орган в руках якого зосереджена уся влада в судовій системі.

І саме вона вирішує, наприклад, чи звільняти суддів, які ухвалюють свавільні рішення, переслідують активістів, покривають корупціонерів та негідників, брешуть у деклараціях чи, зрештою, сідають п’яними за кермо.

Тобто грубо кажучи – це суд над суддями.

І експерти запевняють, теперішній склад Вищої ради правосуддя нині на стороні «поганих хлопців».

Фахівець розповідає:

Недоброчесні судді роблять усе, аби судову реформу заблокувати.

Адже якщо їхні наглядачі у Вищій раді правосуддя зміняться, то чимало з них як мінімум втратять свою роботу.

Для цього стврорюють Етнічну раду.

Але Вища рада правосуддя має затвердити Етичну раду, яка має їх знищити.

Адже хто буде прирікати саме на вірне звільнення?

Які Верховна рада передбачила відповідні запобіжнні заходи?

Чому судова реформа насправді потрібна кожному з нас?

Детальніше дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні немає антикорупційного прокурора.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.