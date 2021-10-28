Судова реформа зрушила з мертвої точки. Коли українські суди стануть чесними?

Все, що потрібно знати про судову реформу в Україні.
Судова реформа дійсно зрушила з мертвої точки.
Раду суддів вдалося дотиснути і вони делегували своїх представників в Етичну раду, яка має очистити Вищу раду правосуддя.
Суть реформи
Глава центру протиидії корупції, Віталій Шабунін пояснює:
— Суть реформи полягає в тому, що незалежна етична комісія, де більшість матимуть іжнародні незалежні експерти, очистять найважливіший орган судової системи — Вищу раду правосуддя.
Вища рада правосуддя – це основний орган в руках якого зосереджена уся влада в судовій системі.
І саме вона вирішує, наприклад, чи звільняти суддів, які ухвалюють свавільні рішення, переслідують активістів, покривають корупціонерів та негідників, брешуть у деклараціях чи, зрештою, сідають п’яними за кермо.
Тобто грубо кажучи – це суд над суддями.
І експерти запевняють, теперішній склад Вищої ради правосуддя нині на стороні «поганих хлопців».
Фахівець розповідає:
— Вища рада правосуддя, яка, нагадаю, карала суддів антикорупційного суду, які дозволяли елементарні слідчі дії, що мали зробити по закону. І захищали, наприклад, сумновідомого Вовка з Київського адмін суду.
Недоброчесні судді роблять усе, аби судову реформу заблокувати.
Адже якщо їхні наглядачі у Вищій раді правосуддя зміняться, то чимало з них як мінімум втратять свою роботу.
Етнічна рада
Для цього стврорюють Етнічну раду.
Але Вища рада правосуддя має затвердити Етичну раду, яка має їх знищити.
І це — абсолютно не логічно.
Адже хто буде прирікати саме на вірне звільнення?Також по темі: Судді взяли країну в заручники? Проблеми судової реформи Українські суди стануть чесними? Що важливо знати про нові реформи правосуддя Росія подала в суд на Україну. У чому Кремль звинувачує нашу державу?
Які Верховна рада передбачила відповідні запобіжнні заходи?
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