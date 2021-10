США і ЄС розчаровані. Чому в Україні не можуть вибрати антикорупційного прокурора

Чому в Україні не можуть вибрати антикорупційного прокурора і хто зриває процес.

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз вже вісім років допомагають Україні відбиватись від російської агресії.

Водночас вони наполягають на реалізації демократичних реформ в нашій державі

Передусім йдеться про боротьбу з корупцією.

І схоже нині між Вашингтоном і Брюсселем з одного боку і Києвом з іншого іскрить.

У посольстві США і ЄС розчаровані черговим зривом у процесі призначення нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України.

Чому в Україні досі немає антикорупційного прокурора?

Навіщо він взагалі потрібен?

І які це матиме наслідки для нашої держави?

Детальніше дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Фото: Pexels

