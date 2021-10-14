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Video: США і ЄС розчаровані. Чому в Україні не можуть вибрати антикорупційного прокурора

Чому в Україні не можуть вибрати антикорупційного прокурора і хто зриває процес. Сполучені Штати Америки та Європейський Союз вже вісім років допомагають Україні відбиватись від російської агресії. Водночас вони наполягають на реалізації демократичних реформ в нашій державі Передусім йдеться про боротьбу з корупцією. І схоже нині між Вашингтоном і Брюсселем з одного боку і Києвом з іншого іскрить. [read_more_news] У посольстві США і ЄС розчаровані черговим зривом у процесі призначення нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. Чому в Україні досі немає антикорупційного прокурора? Навіщо він взагалі потрібен? І які це матиме наслідки для нашої держави? Детальніше дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що важливо знати про нові реформи правосуддя. Фото: Pexels

США і ЄС розчаровані. Чому в Україні не можуть вибрати антикорупційного прокурора
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Чому в Україні не можуть вибрати антикорупційного прокурора і хто зриває процес.

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз вже вісім років допомагають Україні відбиватись від російської агресії.

Водночас вони наполягають на реалізації демократичних реформ в нашій державі

Передусім йдеться про боротьбу з корупцією.

І схоже нині між Вашингтоном і Брюсселем з одного боку і Києвом з іншого іскрить.

Також по темі: Екс-генпрокурор Рябошапка про президентські амбіції та особисте життя — інтерв’ю | 33 за 3 Депутати таємно внесли правку в закон про Антикорупційний суд, яка робить його безпорадним Президента закликають відкликати законопроект про антикорупційний суд

У посольстві США і ЄС розчаровані черговим зривом у процесі призначення нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України.

Чому в Україні досі немає антикорупційного прокурора?

Навіщо він взагалі потрібен?

І які це матиме наслідки для нашої держави?

Детальніше дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що важливо знати про нові реформи правосуддя.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / США і ЄС розчаровані. Чому в Україні не можуть вибрати антикорупційного прокурора / 14.10.2021 13:00
14.10.2021 13:00

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