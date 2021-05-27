Українські суди стануть чесними? Що важливо знати про нові реформи правосуддя

Реальний шанс на судову реформу в Україні проти замилювання очей українців і західних партнерів.
Такий вибір нині стоїть перед українською владою.
І найближчим часом вирішиться все.
Реформування судової гілки
Верховна рада вже ухвалила законопроект про перезавантаження Вищої ради правосуддя.
Щоправда, лише у першому читанні.
Своєї черги також чекає і закон про нову Вищу кваліфікаційну комісію.
І на цьому етапі виникає багато АЛЕ.
Та, якщо на них закрити очі, то не бачити нам ні чесних судів, ні довіри і допомоги західних партнерів.
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін каже:
Немає сенсу у жодній судовій реформі, головним елементом якої не буде доброчесна Вища рада правосуддя.
На думку експерта, законопроект Президента, принаймні у першому читанні, не робить ВРП чесною.
Про це вже сказали не лише всередині України, а й ззовні.
Революційні рішення Венеційської комісії
Чи не вперше в своїй історії, Венеційська комісія порекомендувала відступитися від золотого стандарту і перезавантажити Вищу раду правосуддя за участю незалежних експертів, а не суддів.
Віталій Шабунін пояснив, як це має відбуватися:
— “Це має бути незалежна комісія з 6 людей. Трьох делегують самі судді і, знаючи українських суддів, до цих цих трьох у мене є великий скепсис. Ще троє експертів делегуються міжнародними партнерами Ураїни, які фінансували уряд у боротьбі з корупцією”.
Варто підкреслити, що залучення міжнародних експертів – це лише тимчасовий вихід із ситуації.
Вони сформують доброчесний склад Вищої ради правосуддя, який надалі самостійно оновлюватиме судову систему.
Українська версія законопроекту
Українська версія законопроекту поки має іншу концепцію.
А саме — створення окремого незалежного органу – Етичної ради, яка б і мала перевіряти кандидатів до Вищої ради правосуддя на доброчесність.
Але чи зможе ця Етична рада гарантувати, що лише найдостойніші потраплять в головний судовий орган?
Не зовсім, кажуть експерти. Крім того склад такої ради має затвердити голова ВРП. Замкнене коло.
Саме реформа Вищої ради правосуддя може суттєво змінити «правила гри» у всій судовій системі України. Це дуже впливовий орган, який вирішує практично все.
Але як заявив посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас — рекомендації Венеційської комісії варто врахувати не тільки щодо реформи ВРП, але і щодо Вищої кваліфікаційної комісії суддів – інституції, яка не звільняє, але набирає суддів.
Щоправда у 2019 році ВККС припинила повноваження, а нову комісію так і не набрали.
Нині в Україні катастрофічно не вистачає представників Феміди. Вакантними залишаються близько 2 тисяч суддівських крісел. Через це розгляд справ розтягується на роки.Також по темі: СБУ реформують? Як зміняться штат і функції органу Без паспорта вакцинації не пустять в ЄС? Як і коли запрацюють ковід-сертифікати Як зупинити свавілля суддів?
Щоправда, експерти наголошують, для того, аби судова реформа запрацювала, має бути чітка послідовність дій.
Яка саме, і чи вдасться її реалізувати українські владі — дивіться у сюжеті Роксолони Влох.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чи готова Україна до ринку землі.
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