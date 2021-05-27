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УКР
УКР
ICTV Ранок 27.05.2021 11:00
27.05.2021 11:00
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Українські суди стануть чесними? Що важливо знати про нові реформи правосуддя


Реальний шанс на судову реформу в Україні проти замилювання очей українців і західних партнерів.

Такий вибір нині стоїть перед українською владою.

І найближчим часом вирішиться все.

Реформування судової гілки

Верховна рада вже ухвалила законопроект про перезавантаження Вищої ради правосуддя.

Щоправда, лише у першому читанні.

Своєї черги також чекає і закон про нову Вищу кваліфікаційну комісію.

І на цьому етапі виникає багато АЛЕ.

Та, якщо на них закрити очі, то не бачити нам ні чесних судів, ні довіри і допомоги західних партнерів.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін каже:

Немає сенсу у жодній судовій реформі, головним елементом якої не буде доброчесна Вища рада правосуддя.

На думку експерта, законопроект Президента, принаймні у першому читанні, не робить ВРП чесною.

Про це вже сказали не лише всередині України, а й ззовні.

Революційні рішення Венеційської комісії

Чи не вперше в своїй історії, Венеційська комісія порекомендувала відступитися від золотого стандарту і перезавантажити Вищу раду правосуддя за участю незалежних експертів, а не суддів.

Віталій Шабунін пояснив, як це має відбуватися:

— “Це має бути незалежна комісія з 6 людей. Трьох делегують самі судді і, знаючи українських суддів, до цих цих трьох у мене є великий скепсис. Ще троє експертів делегуються міжнародними партнерами Ураїни, які фінансували уряд у боротьбі з корупцією”.

Варто підкреслити, що залучення міжнародних експертів – це лише тимчасовий вихід із ситуації.

Вони сформують доброчесний склад Вищої ради правосуддя, який надалі самостійно оновлюватиме судову систему.

Українська версія законопроекту

Українська версія законопроекту поки має іншу концепцію.

А саме — створення окремого незалежного органу – Етичної ради, яка б і мала перевіряти кандидатів до Вищої ради правосуддя на доброчесність.

Але чи зможе ця Етична рада гарантувати, що лише найдостойніші потраплять в головний судовий орган?

Не зовсім, кажуть експерти. Крім того склад такої ради має затвердити голова ВРП. Замкнене коло.

Саме реформа Вищої ради правосуддя може суттєво змінити «правила гри» у всій судовій системі України. Це дуже впливовий орган, який вирішує практично все.

Але як заявив посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас — рекомендації Венеційської комісії варто врахувати не тільки щодо реформи ВРП, але і щодо Вищої кваліфікаційної комісії суддів – інституції, яка не звільняє, але набирає суддів.

Щоправда у 2019 році ВККС припинила повноваження, а нову комісію так і не набрали.

Нині в Україні катастрофічно не вистачає представників Феміди. Вакантними залишаються близько 2 тисяч суддівських крісел. Через це розгляд справ розтягується на роки.

Також по темі: СБУ реформують? Як зміняться штат і функції органу Без паспорта вакцинації не пустять в ЄС? Як і коли запрацюють ковід-сертифікати Як зупинити свавілля суддів?

Щоправда, експерти наголошують, для того, аби судова реформа запрацювала, має бути чітка послідовність дій.

Яка саме, і чи вдасться її реалізувати українські владі — дивіться у сюжеті Роксолони Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чи готова Україна до ринку землі.

Фото: Pexels

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Теги: реформа, суд
27.05.2021 11:00



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