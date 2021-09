Елегантність стала трендом. Модні головні убори на осінь 2021

Берети, шляпи, бейсболки та навіть балаклави. Вибір модних головних уборів цієї осені надзвичайно широкий. Але головний акцент дизайнери вирішили зробити на елегантність і тепло.

Тож будь-яка з цих моделей не лише надійно захистить тебе від холоду та пронизливого вітру, але й стане твоїм улюбленим аксесуаром.

Які саме осінні головні убори обрати у 2021 році – розповідаємо в матеріалі.

Тепла панама

Ми звикли, що панама – виключно літній предмет гардеробу, покликаний захищати від сонця.

Втім, 2021 рік впевнено руйнує цей стереотип.

Адже цієї осені дизайнери пропонують оригінальні шкіряні, велюрові та навіть хутряні панами!

Вони чудово поєднуються як із короткою курткою, так і з класичним пальто. А коли стане зовсім холодно, можна вдягнути теплу панамку і з пуховиком.

Ще одним стильним рішенням для осені 2021 стане утеплена бейсболка.

Вона залишається в тренді ось уже кілька років поспіль – і позицій здавати все ще не збирається.

От тільки спортивні моделі у цьому сезоні відійшли на другий план.

А справжнім хітом стали елегантні однотонні бейсболки з приємних на дотик, м’якеньких матеріалів.

Вони поєднуються х куртками, пуховками та навіть із жилетами з модного еко-хутра.

Кілька сезонів тому знаменитий дизайнер Коли три роки тому Calvin Klein запропонував замість шапки носити… балаклаву.

І мало хто міг уявити, що цей тренд справді сподобається жінкам і затримається на модному Олміпі так надовго.

Але факт залишається фактом: балаклави й досі у тренді.

Гадаємо, модниць підкорила можливість не змерзнути, навіть коли надворі ну дуже холодно.

Адже балаклави такі тепленькі!

Цей тренд не для всіх, і сподобається здебільшого сміливим та дуже впевненим у собі дівчатам.

Але якщо все це про тебе – чому б не приміряти?

Капелюх із широкими полями можна носити не лише на пляж.

Восени такі головні убори підкорюватимуть подіуми та вулиці великих міст.

Форма, колір та матеріал – другорядні, говорять дизайнери.

А от поля – це обов’язковий атрибут, що здатен перетворити будь яку жінку на справжню леді.

Чому б не додати в образ трішки французького шику?

Адже берети – знову в моді!

Особливо актуальними цієї осені будуть моделі чорного кольору, а також із звіриним принтом.

Така шапка допоможе створити справді чарівний та романтичний лук, від якого важко буде відвести погляд.

