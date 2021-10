Ці європейські міста потрібно відвідати восени — цікаві факти

Зараз стає все холодніше, тому варто переходити із літніх курортів до чудових екскурсійних турів.

Адже саме восени можна спокійно прогулюватися вуличками прекрасних міст, насолоджуватися дивовижною архітектурою, і найголовніше – не жаритися під палючим сонцем.

У Європі так багато красивих міст, архітектура яких дихає старовиною і неймовірною красою.

Варто скористатись рішенням ЄС поки не виключати Україну з так званого “зеленого списку” і вирушати у мандри.

Будапешт – це помпезне місто, архітектура якого вражає своєю величиною і привабливістю.

Для того, щоб вдихнути на повні груди і насолоджуватися життям, варто просто гуляти вуличками Будапешту, дивлячись на прекрасні будинки і воду.

Будинок парламенту Угорщини – Орсагхаз

Це справжній символ міста.

Розмір і краса цього будинку вражають.

Більше того, парламент відкритий для публічного доступу, тому кожен охочий може роздивитися ще й інтер’єр.

Будайська фортеця

У цій частині міста знаходиться і Королівський палац, і Церква Святого Матьяша, і Історичний музей, тому тут вдосталь того, на що можна подивитися.

Аж очі розбігаються. Піднятися сюди можна на фунікулері майже за 6 євро у дві сторони.

Купальня Геллерт

Це найкрасивіша купальня Будапешта.

Вона оточена мармуровими статуями, кольоровими вітражами і мозаїкою.

Таке враження, ніби плаваєш у старовинному палаці.

Базиліка Святого Іштвана

Це найбільший храм у Будапешті із чудовою архітектурою і великим куполом.

А ще з нього відкривається прекрасний вид на Буду.

Ланцюговий міст Сечені

Це ще один символ міста, який з’єднав Буду і Пешт.

Помилуватися ним можна з берегів і з палуби теплохода.

Париж – це мрія багатьох.

Кожен другий із нас дивиться на чудові фото Парижа і уявляє, як п’є шампанське на травичці біля Ейфелевої вежі, дивиться на «Мону Лізу» у Луврі і відпочиває на Єлисейських полях.

Звісно ж, деякі противники розповідають, наскільки Париж брудний.

Але це не може зіпсувати чудову архітектуру.

Ейфелева вежа

Це найбільш популярне і впізнаване місце у всьому світі.

Мільйони туристів з’їжджаються сюди, щоб посидіти на травичці із виглядом на Ейфелеву вежу, ввечері подивитися на її вогні або навіть піднятися на гору.

Найкраще квиток на вежу купляти через Інтернет, щоб не стояти потім кілька годин у черзі.

Лувр

Це найвідоміший музей у світі! Ним можна ходити годинами.

А біля знаменитої «Мони Лізи» вибудовуються величезні черги. Знаєте секрет?

З листопада по березень у першу неділю кожного місяця вхід у Лувр безкоштовний! Тому не гайте часу і ловіть момент.

Діснейленд

Про цей величезний розважальний парк знають не лише діти, а й дорослі.

Побувати в Діснейленді – це влаштувати свято для усієї сім’ї. До нього можна дістатися за півгодини на метро або приміський автобусами.

Квиток краще купити завчасно у магазинах Парижа.

Тераса в Інституті арабського світу

На 9 поверсі Інституту арабського світу знаходиться тераса, з якої відкривається найкращий вид на Сену і Собор Нотр-Дам.

Вхід на саму терасу безкоштовний. І саме звідси можна подивитися на найкращі заходи сонця.

Сена

Це одна з найбільших річок Франції.

Можна скористатися одним із екскурсійних корабликів і подивитися на найвизначніші пам’ятки Парижу, пропливаючи річкою.

Міланський собор

Цей готичний собор – одна із прикрас Мілана.

Його знають у всьому світі, адже він прекрасний і ззовні, і всередині: колони, скульптури, розкішні розписи.

А найстаршому вітражеві – понад 500 років! Також ви можете послухати один із найкращих органів у світі.

Причому, вхід у собор безкоштовний!

Пінакотека Брера

Це один із найбільший музеїв Мілана.

Тут знаходяться шедеври італійських та іноземних майстрів.

Замок Сфорца

Це один із найпопулярніших міланських замків.

Він відкритий для усіх охочих. За 15 євро ви можете відвідати музей при замку.

Є окрема кімната, присвячена Леонардові да Вінчі, який сам його оздоблював!

Площа Мерканті

Це серце старого Мілана.

Вона оточена аж чотирма палацами: Palazzo della Ragione (або Ратуша), Palazzo dei Notai, Palazzo delle Scuole Palatine і Loggia degli Osii.

Тому тут можна побачити архітектуру трьох століть: XIII, XIV і XV століть!

Навільо-Гранде

Це найстаріший канал у Європі, довжиною 48 кілометрів!

Це неймовірно красиве місце, яке стало центром нічного життя міста.

Тут працює безліч барів і ресторанчиків.

Нагадаємо, раніше ми називали найважливіші фрази англійською мовою для туриста.

Фото: Pexels

