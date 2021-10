Не тільки чорний і зелений: які види чаю варто спробувати

Види чаю – який чай варто спробувати, окрім популярних зеленого і чорного.

У більшості з нас на кухні є лише 2 види чаю – чорний і зелений. Втім, зупинятися лише на них – не варто. Навіщо позбавляти себе можливості відчути багатоманітність смаків і ароматів чаю?

Усі різновиди чаю виробляють з однієї рослини – вічнозелених кущів Caméllia sinénsis. Тому кінцевий продукт в основному залежить від способу обробки і строків ферментації чайного листя.

Білий чай належить до елітних різновидів цього напою, його недарма обожнюють аристократи. Він дуже ніжний, з ледь помітним смаком і вишуканим ароматом.

Після збору їх майже не оброблять, лише підсушують на свіжому повітрі. Завдяки цьому, чай зберігає усі свої корисні речовини – численні вітаміни, мінерали та антиоксиданти.

Зелений чай надзвичайно популярний в усьому світі. Скоріше за все, він є і у тебе в кухонній шафі.

Після збору чайного листя, його підв’ялюють, скручують та сушать. Але не ферментують, тому зберігається свіжий аромат та натуральний зелений колір.

Смак зеленого чаю досить насичений, може бути терпкуватим або солодкуватим. А от запах тютюну або риби в зеленому чаї говорить про його низьку якість.

Чаї оолонги, або ж улуни – мабуть, найрізноманітніша група чаїв. За ступенем ферментації та прожарки вони є чимось середнім між зеленим і чорним чаєм.

Бувають слабко фірментовані улуни – за смаком вони ближче до зеленого чаю та мають ніжний фруктово-квітковий аромат із вершковими нотками.

А також – сильно ферментовані. Вони міцніші й терпкіші, за смаком більше нагадують чорний чай, але м’якші. У них можна вловити відтінки спецій, фруктів та шоколаду.

Чай, який ми звикли вважати чорним, у Китаї називають червоним. Аби його отримати, з чайним листям проводять цілу низку складних процедур.

Спочатку листя ферментують (змушують перебродити у власному соку) – це потрібно, щоб чай набув класичного чорного кольору. Потім прожарюють, аби ферментування припинилося.

У результаті цих маніпуляцій чай втрачає частину корисних речовин, втім, аромату й смаку набуває неймовірного.

Характерна ознака чорного чаю – терпкий смак. А от відтінків аромату може бути безліч.

Пуер – це пресований у плитки зелений чай, який виготовляють із листя та бруньок старих чайних кущів і ферментують.

Шу пуер спеціально зістарюють – задля цього змочують водою, складають у мішки з тканини, звалюють у купу та залишають на 2-3 місяці за правильної температури та вологості. У результаті виходить напій із вираженим землисто-деревним запахом і глибоким смаком.

Шен пуер – це молодий зелений пуер. Його не ферментують. Такий напій має світлий колір і легкий смак із нотками польових трав і сухофруктів.

До речі, пуер – як хороше вино: чим довше зберігається, тим складнішим та насиченішим стає його смак.

Матча – це порошок молодого чайного листя, яке традиційно подрібнюють на кам’яних жорнах. Справжній чай матча – родом із Японії. Чайне листя збирають, дбайливо обробляють парою і перемелюють у дрібну яскраво-зелену пудру.

Він чудово освіжає та має унікальні корисні властивості. Зокрема, містить аж у 137 разів більше антіоксідантів, ніж звичайний зелений чай! Вважається, що це абсолютний рекорд серед усіх продуктів на Землі.

Ці напої не є власне чаєм, оскільки їх виготовляють не з чайного куща Caméllia sinénsis. Втім, спробувати їх точно варто: вони мають оригінальний смак та дуже корисні.

Ройбуш, або ж ройбос – це напій із голок південно африканського куща під назвою аспалатус. Він чудово тонізує, втім, на відміну від звичайного чаю, зовсім не містить кофеїну. Тому його можна пити у будь-який час доби.

Чай має приємний фруктовий присмак і витончений горіховий аромат.

Він має протизапальні, антимікробні, протиалергійні, спазмолітичні властивості, зміцнює кістки, знижує тиск та допомагає схуднути. І при цьому майже не має протипоказань.

Мате – звичний напій у багатьох південноамериканських країнах Він виготовляється з молодих гілок та листя парагвайського падуба.

Щоправда, сьогодні можна частіше зустріти керамічні або металеві аксесуари для заварювання мате.

Звісно ж, можна і взагалі обійтися без них, але буде не так цікаво.

Мате має досить своєрідний трав’янистий смак із невеликим тютюновим присмаком. Чинить детокс-ефект, виводить шкідливий холестерин і стимулює роботу мозку. Втім, як і ройбуш, кофеїну не містить.

