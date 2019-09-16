Как выбрать качественный зеленый чай – советы эксперта

Как выбрать качественный зеленый чай? Утро в Большом Городе собрало лучшие советы от чайного эксперта Константина Мазурика.
Константин Мазурик – чайный эксперт и координатор Международного чайного чемпионата Tea Masters Cup в Украине. Он поделился своими знаниями и рассказал, как выбрать вкусный и полезный зеленый чай.
Как выбрать правильный зеленый чай?
Показателем качества любого чая можно и нужно считать три характеристики: аромат, вкус, внешний вид (сначала сухого листа, потом – готового напитка), говорит Константин.
Аромат зеленого чая
Аромат очень сильно меняется в зависимости от вида.
Зеленых чаев сотни, и у каждого своя вкусо-ароматическая композиция. Поэтому достаточно того, чтобы при выборе аромат просто понравился.
Другими словами – это дело вкуса, нужно опираться на собственные рецепторы и предпочтения.
Я, к примеру, совсем не люблю ароматизированный зеленый чай, только натуральный, и желательно – китайский.
Аромат – это дело вкуса, нужно опираться на собственные рецепторы и предпочтения.
Вкус зеленого чая
Вкус – тоже субъективная категория, да и возможность продегустировать чай перед покупкой есть далеко не всегда.
Большинство сортов китайского зеленого чая насыщенно-травные, свежие в основе, а вот послевкусия разнятся.
Оттенки могут быть самые разнообразные: от цитрусово-фруктовых до медовых или цветочных.
Все зависит от плантации (климатические условия, почва, цветущие деревья поблизости), сорта и наличия дополнительных ингредиентов.
Внешний вид
Внешний вид листа – вот что можно и нужно оценить в первую очередь!
Во-первых, лист должен быть цельным и аккуратным, неповрежденным.
Чем бережней скручивание, тем цельней лист. Чем цельней лист, тем больше в нем сохранилось полезного и вкусного.
Палочки-веточки и прочие посторонние включения (как сказала бы наш технолог) – это показатель невысокого качества.
Во-вторых, важен размер.
На постсоветском пространстве витает миф: чем крупнее лист – тем лучше. Очень спорно!
В чайном растении (как и в любом другом), самое ценное – ближе всего к почке.
Лучший чай делают из самой почки и двух-трех верхних, самых маленьких и нежных листиков побега.
Чем ниже лист, тем он крупнее и грубее, тем меньше в процессе синтеза и прочих реакций остается танинов, катехинов, фенольных веществ (то есть тех, которые отвечают за аромат).
Лучший чай делают из почки и двух-трех верхних, самых маленьких и нежных листиков побега.
И, наконец, в-третьих, цвет всех листочков должен быть одинаковым, равномерным.
Из какого региона зеленый чай считается лучшим?
Из какого региона Китая – вот так бы я поставил вопрос. Лучший зеленый чай – это однозначно Китай.
О том, в какой части Китая зеленый чай лучше, можно спорить долго, но многие знатоки сойдутся во мнении, что больше всего интересных сортов растет к югу от реки Янцзы.
Больше всего интересных сортов растет к югу от реки Янцзы (Китай).
Здесь, к примеру, производят Лунцзин, Билочунь и Маофэн – эти чаи неизменно входят в список Знаменитых чаев Китая.
Как распознать подделку?
Однажды наш официальный представитель в Китае (прекрасная Мария — она, к тому же, ведущая на местном радио) спросила у директора самого известного в Китае завода по производству Пуэров, как распознать подделку.
И знаете, что он ответил? Подделки быть не может! Все, что сделано из Camellia Sinensis (лат. чай, чайный куст) – это настоящий чай.Також по темі: Чорний та зелений чай – це листя однієї рослини Найпоширеніші міфи про зелений чай Чай нужно пить исключительно с сахаром, – диетологи
Разумеется, иной раз предприимчивые торговцы пытаются продать плохой чай по цене хорошего.
Еще случается так, что чай одной (неизвестной) плантации пытаются выдать за чай другой (известной и авторитетной) плантации.
Иной раз предприимчивые торговцы пытаются продать плохой чай по цене хорошего.
Такие манипуляции обычно случаются с очень дорогим чаем, которого в Украине не так уж и много.
Поэтому всегда советую: если решили познать качественный, дорогой чай, найдите себе проводника, гуру.
К счастью, в Украине открывается много правильных чайных мест, уже есть чайные мастера с глубоким пониманием, которые еще на этапе закупки в Китае оберегают своих клиентов от таких вот «подделок».
Если, конечно, китаец не оказался хитрее!
Стоит ли покупать зеленый чай в пакетиках?
Очень люблю этот вопрос, ведь «чай в пакетах – всегда плохой» – еще один популярный в нашей стране миф.
Чай в пакетиках чаю в пакетиках рознь. Если чай качественный – покупайте.
Но должен признать, что в Украине хороший чай в пакетиках не так уж просто найти. По крайней мере, в супермаркетах, где представлены недорогие массовые бренды.
А вот в специализированных чайных магазинах можно найти даже элитные сорта в пакетиках.
Потому для наших реалий правильный ответ будет звучать так: покупать, если уверен в качестве.
Какой чай предпочитают украинцы?
За последнее 15 лет в Украине статистика почти не изменилась: большинство (почти 80% потребителей) выбирают черный чай.
Это привычка, традиция потребления, которую сложно изменить. Но черный чай – самый простой, с него можно начинать, но на нем нельзя останавливаться 🙂
Меньшая степень ферментации, больше пользы, вкуса, аромата – поэтому всем зеленый чай!
Чайная ванна
Дамам рекомендую не только пить, но и принимать ванну с зеленым чаем.
500 грамм зеленого чая заварить в 3 литрах воды, вылить в ванну, принимать с удовольствием и после душа.
И это не шутка, иммунитет укрепляется, кожа светится.
Однажды мы провели эксперимент, и вся прекрасная половина нашего производства проверила рецепт на себе.
Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать мед.
Татьяна Повиренная
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