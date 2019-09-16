Как выбрать качественный зеленый чай – советы эксперта

Как выбрать качественный зеленый чай? Утро в Большом Городе собрало лучшие советы от чайного эксперта Константина Мазурика.

Константин Мазурик – чайный эксперт и координатор Международного чайного чемпионата Tea Masters Cup в Украине. Он поделился своими знаниями и рассказал, как выбрать вкусный и полезный зеленый чай.

Как выбрать правильный зеленый чай?

Показателем качества любого чая можно и нужно считать три характеристики: аромат, вкус, внешний вид (сначала сухого листа, потом – готового напитка), говорит Константин.

Аромат зеленого чая

Аромат очень сильно меняется в зависимости от вида.

Зеленых чаев сотни, и у каждого своя вкусо-ароматическая композиция. Поэтому достаточно того, чтобы при выборе аромат просто понравился.

Другими словами – это дело вкуса, нужно опираться на собственные рецепторы и предпочтения.

Я, к примеру, совсем не люблю ароматизированный зеленый чай, только натуральный, и желательно – китайский.

Аромат – это дело вкуса, нужно опираться на собственные рецепторы и предпочтения.

Вкус зеленого чая

Вкус – тоже субъективная категория, да и возможность продегустировать чай перед покупкой есть далеко не всегда.

Большинство сортов китайского зеленого чая насыщенно-травные, свежие в основе, а вот послевкусия разнятся.

Оттенки могут быть самые разнообразные: от цитрусово-фруктовых до медовых или цветочных.

Все зависит от плантации (климатические условия, почва, цветущие деревья поблизости), сорта и наличия дополнительных ингредиентов.

Внешний вид

Внешний вид листа – вот что можно и нужно оценить в первую очередь!

Во-первых, лист должен быть цельным и аккуратным, неповрежденным.

Чем бережней скручивание, тем цельней лист. Чем цельней лист, тем больше в нем сохранилось полезного и вкусного.

Палочки-веточки и прочие посторонние включения (как сказала бы наш технолог) – это показатель невысокого качества.

Во-вторых, важен размер.

На постсоветском пространстве витает миф: чем крупнее лист – тем лучше. Очень спорно!

В чайном растении (как и в любом другом), самое ценное – ближе всего к почке.

Лучший чай делают из самой почки и двух-трех верхних, самых маленьких и нежных листиков побега.

Чем ниже лист, тем он крупнее и грубее, тем меньше в процессе синтеза и прочих реакций остается танинов, катехинов, фенольных веществ (то есть тех, которые отвечают за аромат).

Лучший чай делают из почки и двух-трех верхних, самых маленьких и нежных листиков побега.

И, наконец, в-третьих, цвет всех листочков должен быть одинаковым, равномерным.

Из какого региона зеленый чай считается лучшим?

Из какого региона Китая – вот так бы я поставил вопрос. Лучший зеленый чай – это однозначно Китай.

О том, в какой части Китая зеленый чай лучше, можно спорить долго, но многие знатоки сойдутся во мнении, что больше всего интересных сортов растет к югу от реки Янцзы.

Больше всего интересных сортов растет к югу от реки Янцзы (Китай).

Здесь, к примеру, производят Лунцзин, Билочунь и Маофэн – эти чаи неизменно входят в список Знаменитых чаев Китая.

Как распознать подделку?

Однажды наш официальный представитель в Китае (прекрасная Мария — она, к тому же, ведущая на местном радио) спросила у директора самого известного в Китае завода по производству Пуэров, как распознать подделку.

И знаете, что он ответил? Подделки быть не может! Все, что сделано из Camellia Sinensis (лат. чай, чайный куст) – это настоящий чай.

Разумеется, иной раз предприимчивые торговцы пытаются продать плохой чай по цене хорошего.

Еще случается так, что чай одной (неизвестной) плантации пытаются выдать за чай другой (известной и авторитетной) плантации.

Иной раз предприимчивые торговцы пытаются продать плохой чай по цене хорошего.

Такие манипуляции обычно случаются с очень дорогим чаем, которого в Украине не так уж и много.

Поэтому всегда советую: если решили познать качественный, дорогой чай, найдите себе проводника, гуру.

К счастью, в Украине открывается много правильных чайных мест, уже есть чайные мастера с глубоким пониманием, которые еще на этапе закупки в Китае оберегают своих клиентов от таких вот «подделок».

Если, конечно, китаец не оказался хитрее!

Стоит ли покупать зеленый чай в пакетиках?

Очень люблю этот вопрос, ведь «чай в пакетах – всегда плохой» – еще один популярный в нашей стране миф.

Чай в пакетиках чаю в пакетиках рознь. Если чай качественный – покупайте.

Но должен признать, что в Украине хороший чай в пакетиках не так уж просто найти. По крайней мере, в супермаркетах, где представлены недорогие массовые бренды.

А вот в специализированных чайных магазинах можно найти даже элитные сорта в пакетиках.

Потому для наших реалий правильный ответ будет звучать так: покупать, если уверен в качестве.

Какой чай предпочитают украинцы?

За последнее 15 лет в Украине статистика почти не изменилась: большинство (почти 80% потребителей) выбирают черный чай.

Это привычка, традиция потребления, которую сложно изменить. Но черный чай – самый простой, с него можно начинать, но на нем нельзя останавливаться 🙂

Меньшая степень ферментации, больше пользы, вкуса, аромата – поэтому всем зеленый чай!

Чайная ванна

Дамам рекомендую не только пить, но и принимать ванну с зеленым чаем.

500 грамм зеленого чая заварить в 3 литрах воды, вылить в ванну, принимать с удовольствием и после душа.

И это не шутка, иммунитет укрепляется, кожа светится.

Однажды мы провели эксперимент, и вся прекрасная половина нашего производства проверила рецепт на себе.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать мед.

Татьяна Повиренная

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