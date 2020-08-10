Що взяти з собою в Туреччину? Список важливих речей

Що взяти з собою в Туреччину? Це питання часто виникає в туристів, які вперше вирушають у країну. А особливо під час карантину. Тому, щоб ти не переймався цим, Ранок у Великому Місті вирішив розповісти тобі все від А до Я.

Що взяти з собою в Туреччину?

Комфорт, безпека та зручність – це найбільш важливі критерії, за якими треба складати валізу.

Туреччина – спекотна країна, тому й одяг має бути відповідним.

Документи

Закордонний паспорт, страховка, квитки в обидві сторони, документи, які підтверджують заброньований готель.

Бажано мати з собою довідку про доходи або ж понад $1 500. Розраховуй, що на один день повинно бути $50.

Якщо їдеш із твариною, то обов’язково візьми ветеринарний паспорт і довідку про її здоров’я.

Та май на увазі, що турецькі готелі не надто раді таким гостям.

Аптечка

Візьми жаропонижуючі пігулки, від головного болю, активоване вугілля, щось проти алергії, опіків та діареї – це треба мати обов’язково, адже іноземна кухня може призвести до розладів шлунка.

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І ще не забудь про перекис водню та пластирі.

Одяг та взуття

Погода в Туреччині може бути різною. Зазвичай там сухо та сонячно, але іноді може бути й дощ. Тому варто взяти таке:

Купальник (плавки);

Туніка з довгим рукавом;

Якщо є лляний одяг, то він саме тобі там знадобиться. Адже це натуральна тканина, яка дозволяє шкірі дихати;

Кофтинку від вітру;

Брюки;

Пляжні капці;

Легкі кросівки;

Капелюх;

Сонцезахисні окуляри;

Пляжна сумка.

Знай, що в Туреччині одяг повинен закривати груди та руки, і бути довжиною до колін. Не можна ходити в купальнику в місті, лише на території пляжу.

Сонцезахисний крем

Це ми винесли в окремий розділ, адже без сонцезахисного крему в Туреччині буде важко, особливо, якщо у тебе світла шкіра.

І головне, не забудь про зарядний пристрій до телефону та обміняти гроші.

В Україні важко знайти для обміну турецьку ліру, тому можеш запастися доларами або ж євро та обміняти їх на місці – так буде легше.

Гарного відпочинку!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подивитись у Туреччині.

Алла Гичка

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