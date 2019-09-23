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ICTV / Ранок / ТОП найкращих фільмів жахів за останні 2 роки / 23.09.2019 13:40
23.09.2019 13:40
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ТОП найкращих фільмів жахів за останні 2 роки

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Кращі фільми жахів за 2018 – 2019 роки принесуть багато адреналіну тим, хто справді їх любить.

Назви хоррорів, короткий опис і рейтинг вподобань серед глядачів – усе це читай нижче. Адже Ранок у Великому Місті саме для тебе підготував добірку кращих фільмів жаху.

ТОП кращих фільмів жаху

Правда або дія

Sophia Ali in Truth or Dare (2018)

Фото: IMDb

Рейтинг вподобань серед глядачів: 86%

Короткий опис

Група молодих людей приїхали в Мексику на канікули.

Одна з дівчат на ім’я Олівія знайомиться в барі з хлопцем. Той запрошує її з друзями сходити в закинуту церкву і там пограти у Правда або дія.

Але звичайна гра виявилася справжньою смертельною гонкою.

Кожному з компанії людей дається вибір: правда чи дія. Обираєш правду – лишаєшся в живих, ні – помираєш.

Дивись у фільмі, чи вдалося комусь вибратись зі смертельного кола.

Тихе місце

John Krasinski and Noah Jupe in A Quiet Place (2018)

Фото: IMDb

Рейтинг вподобань серед глядачів: 89%

Короткий опис

Події відбуваються в постапокалістичному 2020 році. Фільм про історію однієї сім’ї, яка мешкає в далекому фермерському будиночку.

І все б нічого, якби біля дому не ходили людиноподібні монстри, які реагують на будь-який звук. Тому родина змушена продумувати свої дії, щоб їх не помітили і вони лишилися в живих.

Зло

Фото: IMDb

Рейтинг вподобань серед глядачів: 72%

Короткий опис

Молода пара очікує на поповнення в родині. Адам та його дружина Ліза переїжджають у новий будинок, адже чоловік отримав роботу в іншому місті.

Після заселення пара отримує подарунок від сестри Лізи. Та те, що було в коробці, повністю перевертає їхнє життя з ніг на голову.

Прокляття Аннабель 3

Annabelle Comes Home (2019)

Фото: IMDb

Рейтинг вподобань серед глядачів: 81%

Короткий опис

Прокляту ляльку Аннабель нарешті забрали та закрили в надійному місці.

Але спокій у домі був доти, допоки в гості до демонологів Еда та Лоррейн Уоренів не прийши діти.

Тепер лялька на волі. Новою ціллю стає 10-річна донька подружжя.

Перш ніж дивитися Прокляття Аннабель 3, рекомендуємо переглянути дві попередні частини.

Прокляття Ла Йорони

Фото: IMDb

Рейтинг вподобань серед глядачів: 81%

Вдова, мати двох дітей, працює в службі соціального захисту. Жінка розслідує справу про зникнення двох підопічних.

Згодом Анна дізнається, що її діти теж знаходяться в небезпеці. Прокляття Ла Йорона нависло над її родиною.

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Тепер вона намагається захиститись.

Ла Йорона – привид мексиканської жінки, яка втопила своїх дітей через те, що чоловік їй зраджував. І тепер Ла Йорона робить це з іншими.

З такими фільмами не буде коли сумувати. Якщо любиш фільми жахів – ласкаво просимо переглянути добірку кращих хоррорів за 2018 – 2019 роки від Ранку у Великому Місті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП найкращих українських фільмів. 

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Теги: Алла Гичка, кіно, фільми, шоу-бізнес
23.09.2019 13:40
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