Легенда наркобізнесу. Як жив і як псував життя іншим Пабло Ексобар?

Про нього пишуть книги, про нього знімають фільми, які, так само, як і його наркотики, викликають у людства залежність.

Мова, звісно, про Пабло Ескобара, кримінальна зірка Колумбії.

Не пропустіть вже цієї суботи на телеканалі ICTV о 00:30 буде йти фільм “Ескобар”.

А поки ми розповімо, як жив і чому люди досі люблять і поважають Пабло Ескобара.

Щомісяця люди Пабло Ескобара витрачали 2500 тисячі доларів просто на резинки для перемотування його грошей, а зберігалися ці гроші не в сейфах чи банках, а в підвалі з щурами.

А якщо колишня присвячує вам книгу, то це або шалене кохання, або ви — Пабло Ексобар, або і перше і друге одночасно.

Все тому, що колумбійська журналістка та письменниця Вірджинія Вальєхо вирішила розказати, яким вона знала Пабло Ексобара.

Жінка випустила книгу, в якій описала пристрасного коханця Пабло та безжального мерзотника Ескобара. Книга так і називається «Любити Пабло. Ненавидіти Ескобара».

Відверті мемуари Вірджинії одразу ж розлетілися світом так само, як свого часу розлітався ескобарівський кокаїн.

Перша країна дала Ескобару можливість стати найавторитетнішим злочинцем світу, а друга на початку 90х була готова віддати 2 млн доларів будь-кому, хто хоча б якось допоможе запроторити його за решітку.

В 2017 році книгу Вірджинії екранізували, фільм називається «Ескобар» і грає в ньому одне з найгарніших, якщо не найгарніше, подружжя сучасного кінематографу — Пенелопа Крус та Хав’єр Бардем.

Останній завжди мріяв зіграти Ескобара і йому пропонували це неодноразово.

Однак, щоразу актор чомусь сумнівався і врешті відмовлявся від ролі своєї мрії.

Заради цього проекту секс-символ Бардем набрав близько 15 кілограмів, готуючись до ролі він сів на особливу дієту – налягав на макарони, шоколад та безалкогольне пиво.

Також, актор декілька разів особисто зустрічався з Верджинією Вальєхо, щоб краще зрозуміти людину, яку йому доведеться грати.

Що ще залишилось за кадром фільму?

Дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найхаризматичніших акторів і фільми в яких вони зіграли.

Фото: IMBd

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.