Нещодавно Дмитро Медведєв написав статтю про Україну.

У ній він вкотре повторив речі, які не мають нічого спільного з реальністю.

Утім наш політичний оглядач Павло Казарін впевнений, що саме це нерозуміння України служить запорукою того, що наша держава продовжує успішно протистояти агресивній Росії.

На нашу користь зіграло те, що у Росії нас розцінювали, як щось від початку зрозуміле і нескладне.

Москва була переконана, що Україна посипеться, як картковий будиночок.

Що все її Лівобережжя прийме триколори, що Схід і Південь рушить воювати за “русский мир”.

Кремль не міг передбачити, що його задуми не здійсняться.

Адже для цього потрібно було Україну вивчати і досліджувати.

Детальніше дивіться у сюжеті Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як і коли покарають Кремль.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.