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Video: Неадекватність Кремля на руку Україні? Казарін про одну з головних помилок Росії

Нещодавно Дмитро Медведєв написав статтю про Україну. У ній він вкотре повторив речі, які не мають нічого спільного з реальністю. Утім наш політичний оглядач Павло Казарін впевнений, що саме це нерозуміння України служить запорукою того, що наша держава продовжує успішно протистояти агресивній Росії.
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На нашу користь зіграло те, що у Росії нас розцінювали, як щось від початку зрозуміле і нескладне. Москва була переконана, що Україна посипеться, як картковий будиночок. Що все її Лівобережжя прийме триколори, що Схід і Південь рушить воювати за "русский мир". Кремль не міг передбачити, що його задуми не здійсняться. Адже для цього потрібно було Україну вивчати і досліджувати. Детальніше дивіться у сюжеті Павла Казаріна. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як і коли покарають Кремль. Фото: Pexels

Неадекватність Кремля на руку Україні? Казарін про одну з головних помилок Росії
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Нещодавно Дмитро Медведєв написав статтю про Україну.

У ній він вкотре повторив речі, які не мають нічого спільного з реальністю.

Утім наш політичний оглядач Павло Казарін впевнений, що саме це нерозуміння України служить запорукою того, що наша держава продовжує успішно протистояти агресивній Росії.

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На нашу користь зіграло те, що у Росії нас розцінювали, як щось від початку зрозуміле і нескладне.

Москва була переконана, що Україна посипеться, як картковий будиночок.

Що все її Лівобережжя прийме триколори, що Схід і Південь рушить воювати за “русский мир”.

Кремль не міг передбачити, що його задуми не здійсняться.

Адже для цього потрібно було Україну вивчати і досліджувати.

Детальніше дивіться у сюжеті Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як і коли покарають Кремль.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Неадекватність Кремля на руку Україні? Казарін про одну з головних помилок Росії / 23.10.2021 17:50
23.10.2021 17:50

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