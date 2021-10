Для здорових очей та міцного імунітету: кому і навіщо потрібен зволожувач повітря

Зволожувач повітря: що це та для чого він потрібен.

У часи пандемії коронавірусу ажіотаж на зволожувачі повітря став набирати неабияких обертів.

Проте боротьба з бактеріями — це не єдина чудодійна функція приладу.

Кажуть — він сприяє нормальному розвитку малечі, захищає наші очі та навіть зміцнює нігті!

Детальніше про ці та інші властивості читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Пил є всюди, хочемо ми цього чи ні.

Але зволожувач повітря допоможе зменшити його кількість.

Якщо ж вологи недостатньо, вона продовжує літати. Це може провокувати напади астми і бронхоспазми у людей з алергією та астмою.

Слизові покликані захищати нас, не дозволяючи пилу і бактеріям проникнути в легені.

Однак, якщо вони пересихають, шкідливі частинки із легкістю потрапляють в організм.

Зволожувач повітря ж допомагає тримати слизові у нормі.

Ми ладні витрачати немало коштів на креми та бальзами й пити по 2 л води на день, аби завжди підтримувати водний баланс.

В умовах тотальної діджиталізації, коли більшість з нас проводить за екраном гаджету левову частку свого часу, проблема зору постає все гостріше.

Шкіра навколо очей і слизових легко втрачають вологу, пересихають, і на цьому фоні можуть виникати запальні процеси.

Тож зволожувач повітря в умовах дистанційного навчання та роботи буде дуже доречним.

Зазвичай виділяють групи людей, кому зволожувач повітря є просто необхідним. Це перш за все:

Не варто думати, що сухість слизових грозить лише вище названим групам.

Якщо вологи недостатньо, кожен із нас здатен відчути це у різноманітних проявах:

Зволожуй повтіря та бережи себе і рідних!

