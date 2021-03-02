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ICTV Ранок 02.03.2021 18:00
02.03.2021 18:00
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Без суду не обійтися? Як зупинити незаконний ремонт у багатоповерхівці


Все про незаконні ремонти в багатоповерхівках. 

У Києві війна між мешканцями однієї зі столичних багатоповерхівок та рибним підприємцем, який хоче відкрити у їхньому будинку магазин.

Люди обурені – бізнесмен проводить незаконні реконструкції, які шкодять всьому будинку.

Схожі ситуації в Україні – не рідкість.

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У багатьох багатоповерхівках на перших поверхах офіси, магазини чи інші заклади.

Але далеко не всі приміщення придатні для того, щоб у них був, наприклад, ресторан.

У них проводять реконструкції, для здійснення яких потрібна згода всіх власників квартир.

А цим просто нехтують.

Незаконні ремонти у вашій багатоповерхівці. Що робити?

Якщо взагалі будь-які роботи проводяться, де є огороджувальні конструкції, треба брати дозвіл у всіх співвласників і рішення про надання такого дозволу має оформлюватись шляхом загальних зборів. Якщо цього нема, то треба бити на сполох, – каже експерт у сфері управління будинками Сергій Філіппов.

Якщо ремонтні роботи вже розпочали і ви підозрюєте, що вони можуть нашкодити будинку, то звертайтесь до експлуатуючої організації, відповідної місцевої адміністрації, перевіряйте документи й те, чи відповідають вони вимогам.

Можна звернутись в інспекцію містобудування, архітектури, щоби вони заключили певний висновок, чи правомірні дії, чи є дозвіл, якщо ні, то в такому випадку звертаємось до суду, – пояснює адвокат Христина Людкевич.

Судовій тяганині бути? 

Саме судове рішення може зобов’язати власника чи орендаря зупинити роботи та повернути все, як було до реконструкції.

А поки судова тяганина триває, можна змусити відповідального не проводити будь-які ремонтні роботи.

У цьому випадку дуже корисно було б підготувати заяву про забезпечення позову – у такому випадку ця заява дає можливість швидше зупинити діяльність, зупинити цю реконструкцію, насправді незаконну, якщо на неї не було отримано необхідних дозволів, – говорить адвокат Христина Людкевич.

Як ОСББ може зарадити у подібній ситуації?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи врятує банкрутство від боргів.

Фото: Pexels

 

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Теги: гаряча тема, незаконне будівництво, Ремонт
02.03.2021 18:00



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