Пороми замість тролейбусів: чим громадський транспорт у Туреччині відрізняється від українського

Українська емігрантка розповіла про життя в Туреччині.

В Ізмірі пороми використовують в якості громадського транспорту?

Що таке ізбан і чим він схожий на український метрополітен?

А також чому українським трамваям дуже далеко до турецьких?

Про це розповіла Ліна з Дніпропетровщини, яка вже два роки живе в країні лагідного сонця та найсмачнішого олл-інклюзіву – гостинній і улюбленій багатьма українцями Туреччині.

На що що, а от на громадський транспорт в Ізмірі гріх скаржитися. Варіантів дістатися з точки А в точку Б безліч.

До того ж, жоден з цих варіантів навіть віддалено не нагадує іржаві трамваї та маршрутки, які часто перевозять українців.

Види громадського транспорту в Туреччині

Ізбан

Ізбан – це типу нашого метро, але він їздить як під землею, так і над нею, – каже Ліна.

У вихідні дні він напівпорожній. Автоматизовані двері потяга відчиняються за допомогою натискання на потрібній пасажиру станціях, а табло показує точний час до прибуття наступного ізбану.

Трамвай

Виглядає ізмірський трамвай дуже пристойно, а головне, що ніяких тобі кондукторів або «придбайте квиточок у водія».

Система оплати здійснюється через спеціальні турнікети.

В Україні теж почали потроху з’являтися такі сучасні, комфортабельні трамваї, але поки що старенькі радянські трапляються частіше

Вапур

Такого в Україні ви точно не зустрінете. Аналог, звісно, є, але громадським транспортом його не назвеш.

Вапур – це морський транспорт, але він не менш популярний в Туреччині за тролейбус. Люди дістаються вапуром на роботу або додому, – розповідає українка.

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Пуерто-Ріко така дорога комуналка.

Фото: Pixabay

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