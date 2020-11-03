Пороми замість тролейбусів: чим громадський транспорт у Туреччині відрізняється від українського

Українська емігрантка розповіла про життя в Туреччині.
В Ізмірі пороми використовують в якості громадського транспорту?
Що таке ізбан і чим він схожий на український метрополітен?
А також чому українським трамваям дуже далеко до турецьких?
Про це розповіла Ліна з Дніпропетровщини, яка вже два роки живе в країні лагідного сонця та найсмачнішого олл-інклюзіву – гостинній і улюбленій багатьма українцями Туреччині.Також по темі: Життя в Пуерто-Ріко: чому в спекотній країні платять аж 500 доларів за комуналку Жорсткий карантин у Еквадорі: чому людей годинами тримають в аеропорту Що взяти з собою в Туреччину? Список важливих речей
На що що, а от на громадський транспорт в Ізмірі гріх скаржитися. Варіантів дістатися з точки А в точку Б безліч.
До того ж, жоден з цих варіантів навіть віддалено не нагадує іржаві трамваї та маршрутки, які часто перевозять українців.
Види громадського транспорту в Туреччині
Ізбан
Ізбан – це типу нашого метро, але він їздить як під землею, так і над нею, – каже Ліна.
У вихідні дні він напівпорожній. Автоматизовані двері потяга відчиняються за допомогою натискання на потрібній пасажиру станціях, а табло показує точний час до прибуття наступного ізбану.
Трамвай
Виглядає ізмірський трамвай дуже пристойно, а головне, що ніяких тобі кондукторів або «придбайте квиточок у водія».
Система оплати здійснюється через спеціальні турнікети.
В Україні теж почали потроху з’являтися такі сучасні, комфортабельні трамваї, але поки що старенькі радянські трапляються частіше
Вапур
Такого в Україні ви точно не зустрінете. Аналог, звісно, є, але громадським транспортом його не назвеш.
Вапур – це морський транспорт, але він не менш популярний в Туреччині за тролейбус. Люди дістаються вапуром на роботу або додому, – розповідає українка.
Детальніше дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Пуерто-Ріко така дорога комуналка.
Фото: Pixabay