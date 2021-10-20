В окупованому Криму почнуться етнічні чистки? Чим небезпечний перепис населення у РФ

До 14 листопада в Росії триватиме перепис населення, який, зокрема, торкнеться й тимчасово окупованого українського Криму.
Мешканців півострова вже підраховували у 2014 році, після анексії.
Та окупаційна влада наполягає – усе змінилось.
Здавалося б, хай рахують своїх людей скільки завгодно. Це їх справи.
А от захоплювати чужі території і рахувати людей там – це вже незаконно.
Експерти підкреслюють, що насправді, тема демографії Кримського півострова – надважлива.
Як реагує на перепис Україна?
Міністерство закордонних справ України засудило російський перепис у Крим.
За його словавами, такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованого Криму, поширити на його територію дію російського законодавства.
А от головному редактору Blackseanews Андрію Клименко цікаво поглянути на ті цифри, які держава-окупант намалює щодо чисельності в Криму.
Він пояснює:
Є дуже великі розходження між офіційними результатами і результатами, які дають наші дослідження. Росія малює, що приблизно 200 тисяч приїхало з районів РФ до окупованого Севастополя і приблизно 200 тисяч приїхало на постійне проживання до окупованої республіки Крим, як вони називають”.
В Україні ці цифри вважають вкрай заниженими.
За підрахунками експертів, кількість тих, хто переїхав і постійно проживає в окупованому Криму вже перевалила за мільйон осіб.
Кремль прекрасно розуміє, що переміщення населення на окуповану територію — це воєнний злочин, — зазначає Клименко.
Що кажуть у світі?
ахідні партнери також засудили проведення Росією перепису в тимчасово окупованому українському Криму.
Із відповідними заявами виступили США, Європейські інституції, та окремі держави, як-от: країни Балтії, Румунія, Норвегія.Також по темі: Про що мовчать Крим і Донбас? Казарін про настрої на окупованих територіях Донбас і Крим можна повернути тільки силою? Резонансна ініціатива Авакова За що Росія судить кримських татар?
Андрій Клименко пояснює:
” Може здатися, що це рутина. Дипломатична. Але насправді всі ці документи використовуються при прийнятті рішень, формуванні резолюцій та доказової бази в міжнародних судах”.
Та, насправді, перепис населення стосується не лише України.
Адже півострів останні 7 років активно мілітаризується.
А від цього змінюється розстановка сил у всьому Чорноморському регіоні.
Загроза репресій
Повернімось до перепису. Він наштовхує й на іншу велику загрозу — переслідування неугодних, прихильників України, або ж просто противників путінського режиму.
Координаторка Громадянської мережі “Опора” Ольга Айвазовська каже:
“Інформація про нелояльних постійно збирається у РФ. Не просто наскладаються штампи “іноземні агенти”, “терористи” тощо, а й насправді збирається буденна інформація. Якщо говорити відверто, Росія є дуже ефективною в питаннях збору персональних даних через різні кібер системи”.
Справа в тому, що рахуватимуть кримчан із певними нововведеннями.
Усі опитані мають вказати свої національні приналежності та декілька рідних мов, якщо такі є.
Невже це означає, що почнуться етнічні чистки?
Дивіться про це у сюжеті Роксолани Влох.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Україна розгромила Росію в Гаазі.