Календар риболова на жовтень 2021 – коли буде великий улов

Календар риболова на жовтень допоможе вибрати саме той день, коли риба активно клюватиме.

Ці поради допоможуть не тільки вдало порибалити, але й здивувати здивувати друзів величезним уловом.

Найкращий час для риболовлі — молодий місяць.

У цей період різко підвищується активність риби, це сприяє хорошому кльову.

Однак, кльов риби залежить від фази місяця.

Як тільки місяць піде на спад – риба буде менше клювати.

Деякі, досвідчені рибалки вважають, що немає сенсу йти на риболовлю і в повний місяць.

Улову в такі дні все одно не буде.

Впливає на кльов також і час доби.

Світанок чи захід сонця – ідеальний час для ловлі риби. Адже в цей час риба найбільш активна.

Також, не варто збиратись на риболовлю, коли вітер дме з північної сторони.

