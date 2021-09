Магнітні бурі у жовтні 2021 – календар небезпечних дат

Жовтень 2021 року обіцяє бути не дуже напруженим у плані магнітних бур. Вони очікуються лише на початку та наприкінці місяця.

Коли саме плануються геомагнітні коливання, якої інтенсивності вони будуть та як можуть вплинути на організм людини – читай у матеріалі.

У жовтні на нас чекає лише 2 магнітні бурі, причому, не дуже потужні. Тож майже весь місяць можемо жити спокійно.

У результаті цих коливань непроємні симптоми відчують здебільшого метеозалежні люди.

Під час магнітних бур чутливі люди можуть мати такі симптоми:

