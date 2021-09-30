Магнітні бурі у жовтні 2021 – календар небезпечних дат

Жовтень 2021 року обіцяє бути не дуже напруженим у плані магнітних бур. Вони очікуються лише на початку та наприкінці місяця.

Коли саме плануються геомагнітні коливання, якої інтенсивності вони будуть та як можуть вплинути на організм людини – читай у матеріалі.

Календар магнітних бур на жовтень 2021

У жовтні на нас чекає лише 2 магнітні бурі, причому, не дуже потужні. Тож майже весь місяць можемо жити спокійно.

У результаті цих коливань непроємні симптоми відчують здебільшого метеозалежні люди.

1 жовтня – слабка магнітна буря 29-30 жовтня – середня магнітна буря.

Як магнітні бурі шкодять здоров’ю

Під час магнітних бур чутливі люди можуть мати такі симптоми:

Головний біль, запаморочення.

Слабкість у тілі.

Нервова напруга, різкі перепади настрою.

Підвищений артеріальний тиск.

Безсоння або, навпаки, сонливість.

Біль у суглобах.

Як пережити магнітну бурю

Щоб мінімізувати неприємні наслідки магнітних бур, варто із розумінням постався до потреб свого організму. Зокрема, дозволити йому відпочитати і добре висипатись. Не варто перевантажуватися важкою фізичною чи розумовою роботою.

Уникай стресів та нервових ситуацій.

Випивай хоча б 1,5 літри чистої води на день (солодкі напої та кава не рахуються!).

Замість солодких, солоних та жирних страв їж якомога більше свіжих овочів і фруктів. Тим більше, восени з цим проблем немає.

Виключи з раціону алкоголь та солодощі.

Частіше провітрюй кімнату, а ще краще Якщо є можливість – вирушай на прогулянку.

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