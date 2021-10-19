Україна розгромила Росію в Гаазі. Як і коли покарають Кремль

Все, що потрібно знати про судову справу між Україною і Росією.
Україна знову зійшлася у двобої з Росією. Цього разу у суді.
Минулого тижня у Гаазькому трибуналі розпочалися слухання щодо подій 2018-го року, коли російські прикордонники напали на українські військові кораблі поблизу Керченської протоки і забрали наших моряків у полон.
9 місяців українців утримували у російських тюрмах, не визнаючи військовополоненими, незважаючи на вимоги Міжнародного трибуналу з морського права, негайно відпустити військових.
У 2019-му році в рамках обміну, українські моряки таки повернулись на Батьківщину, а Росія віддала вщент розграбовані кораблі.
Тепер через суд Москву можна притягнути до відповідальності за цинічне порушення міжнародного права.
Політолог Тарас Чорновіл розповідає:
— У випадку морського права, на жаль для Росії і на щастя для нас, діє певний принцип взаємності. Так, його не завжди легко досягнути, але він є достатньо реалістичним.
Окрім цього він додає, якщо країна навідріз відмовляється виконувати рішення міжнародного суду з морського права і ігнорує його, то в такому випадку вона втрачає можливість розраховувати на адекватне ставлення до себе, збоку інших країн.
У Кремлі вже давно вважають, що їм дозволено порушувати міжнародне право без будь-яких наслідків.
А судові позови постійно ігнорують або блокують.
Фахівець з політичних питань Петро Олещук зазначає:
— Росія себе демонстративно і показово ставить над міжнародним правом і загалом на будь-якими судами міжнародної юрисдикції. Варто нагадати, що минулого року вони навіть спеціально для цього провели референдум і змінили конституцію для того, щоб вивести себе за межі міжнародної юрисдикції.
Здавалося б ситуація патова. Адже який сенс судитися із країною, яка ігнорує усі норми, правила і закони?
Та в даному випадку, Росії навряд вдасться викрутитись.
Справа в тому, що в Гаазькому арбітражному суді є свої правила і принципи, зокрема згода відповідача на розгляд справи у трибуналі.
За даними міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, перші слухання у справі пройшли більш ніж успішно.
Українська делегація буквально рознесла аргументами росіян.
— Ми теж вміємо тиснути. Тільки не залізним бортом корабля. Ми тиснемо залізною логікою юридичних аргументів, — Дмитро Кулеба.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про військову місію Єс в Україні.
Фото: Pixbay