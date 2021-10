Україна розгромила Росію в Гаазі. Як і коли покарають Кремль

Все, що потрібно знати про судову справу між Україною і Росією.

Україна знову зійшлася у двобої з Росією. Цього разу у суді.

Минулого тижня у Гаазькому трибуналі розпочалися слухання щодо подій 2018-го року, коли російські прикордонники напали на українські військові кораблі поблизу Керченської протоки і забрали наших моряків у полон.

9 місяців українців утримували у російських тюрмах, не визнаючи військовополоненими, незважаючи на вимоги Міжнародного трибуналу з морського права, негайно відпустити військових.

У 2019-му році в рамках обміну, українські моряки таки повернулись на Батьківщину, а Росія віддала вщент розграбовані кораблі.

Тепер через суд Москву можна притягнути до відповідальності за цинічне порушення міжнародного права.

Політолог Тарас Чорновіл розповідає:

Окрім цього він додає, якщо країна навідріз відмовляється виконувати рішення міжнародного суду з морського права і ігнорує його, то в такому випадку вона втрачає можливість розраховувати на адекватне ставлення до себе, збоку інших країн.

У Кремлі вже давно вважають, що їм дозволено порушувати міжнародне право без будь-яких наслідків.

А судові позови постійно ігнорують або блокують.

Фахівець з політичних питань Петро Олещук зазначає:

Здавалося б ситуація патова. Адже який сенс судитися із країною, яка ігнорує усі норми, правила і закони?

Та в даному випадку, Росії навряд вдасться викрутитись.

Справа в тому, що в Гаазькому арбітражному суді є свої правила і принципи, зокрема згода відповідача на розгляд справи у трибуналі.

За даними міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, перші слухання у справі пройшли більш ніж успішно.

Українська делегація буквально рознесла аргументами росіян.

Як саме покарають державу-агресора і коли?

Детальніше дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Pixbay

