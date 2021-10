«Ранок у Великому Місті» на ICTV запустив нову рубрику “ДЕ_Декомунізація?”

Ранкова програма ICTV за підтримки Українського культурного фонду запускає новий суспільно-значущий проєкт присвячений темі Декомунізації в Україні – “ВУЛИЦІ МОГО МІСТА”/ “ДЕ_Декомунізація?

Відповідний закон було прийнято ще в 2015 році.

Але через відсутність промо-кампанії у ЗМІ, населення й досі сприймає зміну назв міст і вулиць лише як побутові незручності та відверто не розуміє значення процесу очищення українського культурного простору від чужих радянських назв і героїв.

Проєкт складається з 20 випусків. Кожен випуск буде присвячений одній вулиці та тим, на чию честь вона була названа раніше (радянський антигерой), і на чию честь вона названа тепер (український видатний діяч).

Таким чином, на прикладі цих 20 вулиць, перейменованих в рамках закону про Декомунізацію, проєкт доводить, наскільки цей процес є прогресивним, актуальним і необхідним українському суспільству.

Дивіться випуски рубрики щовівторка в програмі «Ранок у Великому Місті».

#ЗаПідтримкиУКФ

