«Ранок у Великому Місті» на ICTV запустив нову рубрику “ДЕ_Декомунізація?”

Ранкова програма ICTV за підтримки Українського культурного фонду запускає новий суспільно-значущий проєкт присвячений темі Декомунізації в Україні – “ВУЛИЦІ МОГО МІСТА”/ “ДЕ_Декомунізація?

Відповідний закон було прийнято ще в 2015 році.

Але через відсутність промо-кампанії у ЗМІ, населення й досі сприймає зміну назв міст і вулиць лише як побутові незручності та відверто не розуміє значення процесу очищення українського культурного простору від чужих радянських назв і героїв.

Ми вважаємо цю ситуацію однією зі складових культурної окупації України, її одвічним ворогом. За допомогою виразних художніх засобів ми покажемо, як наповнюють простір наших міст символи, назви та імена героїв, а також вплив цього наповнення на свідомість населення. І, звісно, покажемо, як відбувається і як сприймається мешканцями декомунізація вулиць Києва, – говорить продюсер програми «Ранок у великому місті» Дмитро Слободян.

Проєкт складається з 20 випусків. Кожен випуск буде присвячений одній вулиці та тим, на чию честь вона була названа раніше (радянський антигерой), і на чию честь вона названа тепер (український видатний діяч).

Порівняння біографічних даних двох персонажів зробить висновок очевидним, але рішення приймає сам глядач. І, коли він бачить, що ім’я червоного комісара, НКВДіста та ката українського народу (Олександр Сабуров) змінено на ім’я того, хто любив і прославляв Україну на весь світ (Серж Лифарь) – то в нього більше не буде питань, навіщо витрачаються бюджетні кошти на зміну мап і табличок на будинках – він сам захоче жити на вулиці імені славетного українця, – додає Дмитро Слободян.

Таким чином, на прикладі цих 20 вулиць, перейменованих в рамках закону про Декомунізацію, проєкт доводить, наскільки цей процес є прогресивним, актуальним і необхідним українському суспільству.

Дивіться випуски рубрики щовівторка в програмі «Ранок у Великому Місті».

#ЗаПідтримкиУКФ

Фото: Depositphotos

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