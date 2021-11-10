Шик і спорт. Модні осінні куртки 2021

Без модної осінньої куртки неможливо уявити гардероб сучасної жінки.
Вона не лише врятує від вітру та холоду, але й підкреслить відмінний стиль своєї власниці.
З куртками можна створити безліч стильних аутфітів – від повсякденних до вишуканих.
А от на які саме фасони звернути увагу цієї осені – розкаже Ранок у Великому Місті у матеріалі.
Модні куртки на осінь 2021
Куртка-сорочка
Фаворитом стріт-стайлу в 2021 році стала практична куртка-сорочка.
Вона полюбилася модницям передусім за універсальність. Адже з її допомогою можна створити ну просто безліч повсякденних комплектів.
Вдень поєднуй таку курточку з джинсами та кедами.
А ввечері недбало накинь її на елегантну сукню-комбінацію, доповни підборами та маленькою сумочкою.
Вийде розкішний і дуже актуальний комплект.
Анорак
Анорак – це куртка, яку вдягають через голову. Найчастіше виготовлена вона з матеріалів, що надійно захищають від дощу, вітру та холоду.
Раніше анораки комбінували виключно з речами спортивного стилю. А поєднання його з жіночними спідницями чи елегантним взуттям вважалося моветоном.Також по темі: Модне взуття на осінь 2021. Добірка трендових моделей Із літа в осінь: формуємо комфортний гардероб для міжсезоння Доповни образ вишуканістю. Модні сумки на осінь 2021
Втім, ті часи давно в минулому, тож сьогодні можеш сміливо міксувати стилі, як тобі заманеться.
І щоразу отримувати круті й несподівані луки.
Стьобана куртка
Якщо шукаєш куртку, яка точно не втратить актуальності ще кілька сезонів, – ось вона.
Стьобаний верхній одяг зручний та підходить усім, тому щороку знов і знов піднімається на модний Олімп.
Не стане винятком і сезон осінь-зима 2021.
Куртка-жилет
Куртка-жилет – відмінне рішення для дівчат, які не люблять сидіти на місці.
Відсутність рукавів залишає тобі свободу руху, тож ти можеш комфортно займатися будь-якими активностями.
Поєднуй куртку-жилетку з з джинсами, штанами та навіть елегантними спідницями.
А тепла підкладка з пуху чи синтепону подбає про те, щоб ти анікрапельки не змерзла.
Спортивна куртка
Цієї осені спортивні куртки кидають виклик класичному верхньому одягу.
Тепер їх доречно не лише вдягнути не лише у спортзал, але й комбінувати у кежуал стилі.
Луки виходять демократичними та напрочуд зручними. Тож якщо мрієш про комфорт і невимушеність в одязі – цей тренд точно для тебе.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні аксесуари на осінь 2021.
Фото: Pexels
Аліна Литвиненко