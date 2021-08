Вічна акутальність та бездоганний смак. ТОП-10 речей, які складають базовий гардероб

Базовий гардероб: що це таке і які речі там мають бути.

Не так давно модниці зі всього світу вважали його нудною класикою без жодної родзинки.

Але зараз він свідчить про бездоганний смак та відчуття стилю.

Хтось називає його конструктором стильного аутфіту, хтось величає новомодним терміном “капсула”, але ми обійдемося простими словами:

Саме з базових речей створюється нейтральний набір, за допомогою якого можна щоразу створювати інші образи.

Поєднуючи класичні кольори та завжди актуальні речі із сучасними трендами, ти отримуєш лук, у якому можна і в офіс, і на побачення, і на модний подіум.

Звучить казково, чи не так?

Тоді час почати формувати власний базовий гардероб!

Що там хто б не казав, але без білої сорочки у наші дні не впораєшся.

Вона не лише чудово пасує до ділового стилю, але й допомагає завершити кежуальні образи.

Поєднання білої сорочки оверсайз із трендовими джинсами скаже про твій відмінний смак гучніше за будь-що інше.

Мінімалізм завжди в моді, чи не так?

За своєю концепцією блейзер менш формальний за класичний піджак, тому створювати повсякденні образи з ним набагато легше.

Такий жакет можна поєднувати практично з усім.

Класичні брюки чи джинси, сукня чи шорти — який одяг ти б не обрала, слідкуй за гармонійністю образу.

Тренди змінюються зі швидкістю вітру, за ними не вженешся.

Проте чорні брюки прямого крою ніколи не втратять своєї актуальності.

І найприємніше те, що такий елемент гардеробу підійде не лише для офісу.

Якщо замінити каблук на білі кросівки, то в таких брюках і на прогулянку парком можна податися.

От без чого точно не обійдеться сучасна леді, то це без джинсів.

Найкраще підбирати моделі, які не вийдуть з моди наступного ж місяця.

Тобто уникай всіляких там нашивок, стразів чи потертостей, і віддайся течії мінімалізму.

Мінімалізму варто дослухатися і тоді, коли мова заходить про футболки.

У базовому гардеробі має бути кілька моделей пастельних тонів без будь-яких принтів.

Тоді їх можна буде поєднати із брюками, і з спідницею.

Одним із найкращих способів виділити стегна, а також продемонструвати красу ніг стане спідниця-олівець.

Вона чудово пасує до згаданих вище білої сорочки, однотонних футболок та блейзера.

Тренчкот теж стане прекрасним довершенням повсякденного чи вечірнього луку.

Із допомогою цього дощового пальта ти зможеш скласти ефектний ансамбль, оскільки він ткж відмінно поєднується з будь-яким іншим базовим одягом.

Невмируща класика, яку протягом століття обожнюють жінки по всьому світу.

Головний феномен маленької чорної сукні — можливість кожного разу комбінувати її з новими аксесуарами, й створювати актуальні та неповторні образи.

Спробуй і ти!

Неможливо уявити базового гардеробу без взуття.

Найкраще з універсальним вбранням гармоніюють човники.

Їх граційні шпильки та видовжений носик надають власниці елегантного вигляду.

Ідеально пасують, як до ділового костюму, так і до джинсів з футболкою.

Фото: Pexels

