Вони бережуть наш спокій. Теплі привітання з Днем захисника та захисниці України 2021

14 жовтня українці відзначають День захисника та захисниці.
Цим людям щодня доводиться проявляти героїзм, патріотизм і сміливість.
Тому привітання — це найменше, що ми можемо для них зробити.
Ранок у Великому Місті підготував теплі слова для тих, хто береже наш сон і виборює мирне небо.
Привітання з Днем захисника і захисниці України у прозі
Я хочу від усього серця привітати наших чоловіків та жінок з Днем захисника і захисниці України, і побажаю вам і вашим близьким доброго здоров’я, щастя і благополуччя, нехай ваше життя освітлює слава перемог української армії, сила і міць української зброї, любов і відданість до своєї України.
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У День захисника України бажаю тобі міцних сил і незламної віри, бравих ідей і успіху, впевнених планів і мирного неба над головою, незгасного оптимізму і неухильного виконання всіх поставлених завдань.
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Вітаю Вас з чудовим святом — Днем захисника і захисниці України. Він уособлює мужність, силу, честь і обов’язок! Від усієї душі бажаю міцного здоров’я, успіхів і процвітання. Нехай у Вашому домі панують довіра і мир, а в роботі — стабільність!
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Вітаю всіх чоловіків і жінок — захисників та захисниць України. Поки є герої, що захищають мирне майбутнє наших дітей від ворога, ми обов’язково переможемо. Молимось за вас, воїни України!
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Прийміть найщиріші вітання з Днем захисника і захисниці України! Це свято має особливе значення. Воно нагадує про громадянський обов’язок і важливе призначення. Наш святий обов’язок — зберегти мир і злагоду в суспільстві і на землі. Бажаємо Вам доброго здоров’я, щастя, благополуччя і всього самого світлого і прекрасного!
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Вітаємо Вас із Днем захисників України! Це справжнє свято мужності, самовідданості й благородства, якими володіють справжні захисники та захисниці України. Це свято кожного, хто в той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність і професіоналізм справі захисту нашої держави.
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Дозвольте привітати Вас зі святом мужності і патріотизму, святом історії і добра — Днем захисника і захисниці України. Це свято не лише військових, це свято всіх, хто любить і захищає свою Батьківщину. Це — свято України. Нехай Ваш дім буде наповнений світлом і любов’ю, а робота приносить лише задоволення!
Привітання з Днем захисника і захисниці України у віршах
Воїнам світла –
Захисникам України,
Що мужньо боронять нас
Від супостата,
Ні танком ні градом
Вас не залякати.
Всім тим що життя
Не шкодують віддати –
Низький вам уклін,
І велика подяка!
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Зі святом державним тебе привітаю!
Відваги й наснаги тобі побажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Побільше життєвих і світлих надій!
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З Днем захисника тебе!
Небо завжди голубе,
Буде хай над головою
І красою степовою
Любувався, щоб завжди
Не стрічав, щоб ти біди.
Був веселим і відважним,
Сильним, мудрим і поважним!
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З Днем захисника і захисниць вітаємо!
Від біди сім’ю оберігай,
Та не забувай, що ми ще маємо,
Наш прекрасний український край!
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Зі святом тих, хто ладен у будь-яку хвилину
Родину захищати і рідну Україну!
Хай мир панує завжди і спокій навкруги,
Будь-що тобі хай буде, сміливце, до снаги,
Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,
Покровом Божа Матір тебе хай огортає!
Привітання з Днем захисника і захисниці України у картинках
Нагадаємо, раніше ми розповідали про традиції свята Покрови.
Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України, Генеральний штаб ЗСУ