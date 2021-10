Вони бережуть наш спокій. Теплі привітання з Днем захисника та захисниці України 2021

14 жовтня українці відзначають День захисника та захисниці.

Цим людям щодня доводиться проявляти героїзм, патріотизм і сміливість.

Тому привітання — це найменше, що ми можемо для них зробити.

Ранок у Великому Місті підготував теплі слова для тих, хто береже наш сон і виборює мирне небо.

Я хочу від усього серця привітати наших чоловіків та жінок з Днем захисника і захисниці України, і побажаю вам і вашим близьким доброго здоров’я, щастя і благополуччя, нехай ваше життя освітлює слава перемог української армії, сила і міць української зброї, любов і відданість до своєї України.

***

У День захисника України бажаю тобі міцних сил і незламної віри, бравих ідей і успіху, впевнених планів і мирного неба над головою, незгасного оптимізму і неухильного виконання всіх поставлених завдань.

***

Вітаю Вас з чудовим святом — Днем захисника і захисниці України. Він уособлює мужність, силу, честь і обов’язок! Від усієї душі бажаю міцного здоров’я, успіхів і процвітання. Нехай у Вашому домі панують довіра і мир, а в роботі — стабільність!

***

Вітаю всіх чоловіків і жінок — захисників та захисниць України. Поки є герої, що захищають мирне майбутнє наших дітей від ворога, ми обов’язково переможемо. Молимось за вас, воїни України!

***

Прийміть найщиріші вітання з Днем захисника і захисниці України! Це свято має особливе значення. Воно нагадує про громадянський обов’язок і важливе призначення. Наш святий обов’язок — зберегти мир і злагоду в суспільстві і на землі. Бажаємо Вам доброго здоров’я, щастя, благополуччя і всього самого світлого і прекрасного!

***

Вітаємо Вас із Днем захисників України! Це справжнє свято мужності, самовідданості й благородства, якими володіють справжні захисники та захисниці України. Це свято кожного, хто в той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність і професіоналізм справі захисту нашої держави.

***

Дозвольте привітати Вас зі святом мужності і патріотизму, святом історії і добра — Днем захисника і захисниці України. Це свято не лише військових, це свято всіх, хто любить і захищає свою Батьківщину. Це — свято України. Нехай Ваш дім буде наповнений світлом і любов’ю, а робота приносить лише задоволення!

Воїнам світла –

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати –

Низький вам уклін,

І велика подяка!

***

Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

***

З Днем захисника тебе!

Небо завжди голубе,

Буде хай над головою

І красою степовою

Любувався, щоб завжди

Не стрічав, щоб ти біди.

Був веселим і відважним,

Сильним, мудрим і поважним!

***

З Днем захисника і захисниць вітаємо!

Від біди сім’ю оберігай,

Та не забувай, що ми ще маємо,

Наш прекрасний український край!

***

Зі святом тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Родину захищати і рідну Україну!

Хай мир панує завжди і спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, сміливце, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України, Генеральний штаб ЗСУ

