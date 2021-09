Велика війна з Росією буде вже цієї осені? Експерти відповіли на гострі питання глядачів

Днями російські найманці обстріляли Авдіївку в Донецькій області.

Такого масштабного обстрілу не було з 2017 року. Гатили з артилерії та мінометів.

Експерти прогнозують — Україні необхідно готуватися до нових атак.

То невже велика війна буде вже цієї осені?

Саме це та багато інших наболілих, а іноді неочікуваних запитань ми отримуємо останнім часом від вас, наших глядачів!

Тож ми вирішили на все відповісти.

І навіть зробили для цього нову рубрику!

Усе, що цікавить вас про війну на Донбасі, дивіться у сюжеті.

