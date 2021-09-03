УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Велика війна з Росією буде вже цієї осені? Експерти відповіли на гострі питання глядачів

Днями російські найманці обстріляли Авдіївку в Донецькій області. Такого масштабного обстрілу не було з 2017 року. Гатили з артилерії та мінометів. Експерти прогнозують — Україні необхідно готуватися до нових атак. То невже велика війна буде вже цієї осені? Саме це та багато інших наболілих, а іноді неочікуваних запитань ми отримуємо останнім часом від вас, наших глядачів! Тож ми вирішили на все відповісти. І навіть зробили для цього нову рубрику! [read_more_news] Усе, що цікавить вас про війну на Донбасі, дивіться у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Зеленський планує завершити війну з Росією. Фото: flickr

Велика війна з Росією буде вже цієї осені? Експерти відповіли на гострі питання глядачів
0 Коментувати

Днями російські найманці обстріляли Авдіївку в Донецькій області.

Такого масштабного обстрілу не було з 2017 року. Гатили з артилерії та мінометів.

Експерти прогнозують — Україні необхідно готуватися до нових атак.

То невже велика війна буде вже цієї осені?

Саме це та багато інших наболілих, а іноді неочікуваних запитань ми отримуємо останнім часом від вас, наших глядачів!

Тож ми вирішили на все відповісти.

І навіть зробили для цього нову рубрику!

Також по темі: Крах гордості путінської авіації. Чому російські літаки постійно падають Війна Росії з Грузією: який урок має вивчити Україна Як Путін добиває окупований Донбас

Усе, що цікавить вас про війну на Донбасі, дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Зеленський планує завершити війну з Росією.

Фото: flickr

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Велика війна з Росією буде вже цієї осені? Експерти відповіли на гострі питання глядачів / 03.09.2021 12:30
03.09.2021 12:30

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь