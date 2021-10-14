Суміш віри та патріотизму. Кращі привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2021

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці українською мовою у прозі, віршах та картинках.
Щорчіно 14 жовтня, окрім Дня захисника України та Дня українського козацтва, православні та грекокатолики відзначають важливе церковне свято — Покрову Пресвятої Богородиці.
У цей день не лише прийнято відвідувати храм і молитися за захист від ворогів, а й вітати усіх вірян.
Ранок у Великому Місті підготував теплі слова, які приємно буде не лише отримувати, а й надсилати в цей день.
Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці у віршах
Пречиста Свята Покрово –
Козаків покровителько!
І наших звичаїв хранителько!
Молюся тобі, Богородице мила,
Щоб славою ти Україну покрила,
Як землю багрянцем дібров,
Щоб ворог її не зборов.
Даруй доброту і любов.
Візьми нас під свій Материнський Покров!
***
Бажаю, щоб Божа Мати
Тебе завжди оберігала,
Щоб не дала тобі страждати
І благодаттю покривала.
Щоб світлий ангел разом з нею
Відповів на твої молитви,
Багато дарував щасливих днів
Й підтримав у життєвих битвах.
***
Світ у сяйві, не впізнати
саду і городу.
То Покрова – світле свято
Нашого народу.
То Покрова землю вкрила
щедрими плодами,
розпростерла ніжні крила,
стала понад нами.
То Покрова – захисниця
людей православних.
То – Богиня-помічниця
запорожців славних.
***
На день Покрови чудотворний
Хочу щастя я Вам побажати.
Працювати в радість, плідно,
І ніколи не сумувати.
Нехай Богородиця закриє,
Вас від хвороб і бід.
А все нечисте та погане,
Розтане просто, як весною сніг.
***
Богородиці Покров –
Найбільше свято,
Принесе він Вам любов,
Багато благ прекрасних.
Нехай свята благодать
З неба розіллється,
Причини не буде сумувати
І легко живеться!
Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці у прозі
Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та всім серцем бажаю жити у світі, де панує любов і править доброта, бажаю ніколи не стикатися з ненавистю і зрадою, бажаю від кожного прожитого дня залишати для душі радість і надію на краще. Нехай Пресвята Діва зберігає тебе і твою сім’ю від усякого лиха, від недоброго ока.
***
Нехай Покрова пресвятої Богородиці принесе чистоту і надію у ваш будинок. Бажаю сховатися від бур і негод під Божим покровом, бажаю жити праведно й щасливо, бажаю доброти в серцях і віри в душі, бажаю благополуччя в родині та миру в домі.
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Зі святом Покрови! Нехай у ваших родинах панує мир і спокій, нехай ваше життя буде довгим і щасливим, а совість – чистою, як перший сніг. Міцного здоров’я всім, радості і благополуччя. Нехай надія, віра і любов завжди супроводжують вас!
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Покрова Пресвятої Богородиці, як і обіцяла Святим Апостолам Богородиця, завжди перебуває з нами і буде перебувати до кінця днів! Ми вважаємо Її не тільки покровителькою українського війська, але й всієї України. Тож вітаю з великим українським святом!
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Нехай Покрова Пресвятої Богородиці принесе радість і надію в вашу сім’ю. Бажаю вам сховатися від бур і негод під Божим покровом. Живіть праведно і щасливо. Нехай у вашому серці оселиться доброта, а в душі завжди буде віра. Бажаю благополуччя в родині і миру в домі.
Короткі смс-привітання з Покровою
У Покров Пресвятої Богородиці бажаю Божого благословення, любові та добробуту! Нехай серце буде спокійне, нехай душа радіє і дякує Всевишньому за щедрі дари.
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В свято Покрови хочу побажати,
Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!
Хай радість будинок ваш не покидає,
А віра хай серце лише зігріває.
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У Покрову Богородиці Святої
Хай щастя буде з тобою!
Радість, мир, здоров’я
І благодать з любов’ю!
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Нехай Богородиця крилом своїм вкриє Вас і Вашу родину від бід, злих думок і вчинків. Бажаю, щоб серце було наповнене любов’ю, а думки були благими та чистими!
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З Покровою святою вас щиро вітаємо:
Доброботу й миру щиро бажаємо.
Щастя й удачі всім нам,
Усім українським донькам й синам!
Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці у картинках
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де відпочити в Україні восени.
Фото: Pixabay