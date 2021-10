Суміш віри та патріотизму. Кращі привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2021

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці українською мовою у прозі, віршах та картинках.

Щорчіно 14 жовтня, окрім Дня захисника України та Дня українського козацтва, православні та грекокатолики відзначають важливе церковне свято — Покрову Пресвятої Богородиці.

У цей день не лише прийнято відвідувати храм і молитися за захист від ворогів, а й вітати усіх вірян.

Ранок у Великому Місті підготував теплі слова, які приємно буде не лише отримувати, а й надсилати в цей день.

Пречиста Свята Покрово –

Козаків покровителько!

І наших звичаїв хранителько!

Молюся тобі, Богородице мила,

Щоб славою ти Україну покрила,

Як землю багрянцем дібров,

Щоб ворог її не зборов.

Даруй доброту і любов.

Візьми нас під свій Материнський Покров!

***

Бажаю, щоб Божа Мати

Тебе завжди оберігала,

Щоб не дала тобі страждати

І благодаттю покривала.

Щоб світлий ангел разом з нею

Відповів на твої молитви,

Багато дарував щасливих днів

Й підтримав у життєвих битвах.

***

Світ у сяйві, не впізнати

саду і городу.

То Покрова – світле свято

Нашого народу.

То Покрова землю вкрила

щедрими плодами,

розпростерла ніжні крила,

стала понад нами.

То Покрова – захисниця

людей православних.

То – Богиня-помічниця

запорожців славних.

***

На день Покрови чудотворний

Хочу щастя я Вам побажати.

Працювати в радість, плідно,

І ніколи не сумувати.

Нехай Богородиця закриє,

Вас від хвороб і бід.

А все нечисте та погане,

Розтане просто, як весною сніг.

***

Богородиці Покров –

Найбільше свято,

Принесе він Вам любов,

Багато благ прекрасних.

Нехай свята благодать

З неба розіллється,

Причини не буде сумувати

І легко живеться!

Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та всім серцем бажаю жити у світі, де панує любов і править доброта, бажаю ніколи не стикатися з ненавистю і зрадою, бажаю від кожного прожитого дня залишати для душі радість і надію на краще. Нехай Пресвята Діва зберігає тебе і твою сім’ю від усякого лиха, від недоброго ока.

***

Нехай Покрова пресвятої Богородиці принесе чистоту і надію у ваш будинок. Бажаю сховатися від бур і негод під Божим покровом, бажаю жити праведно й щасливо, бажаю доброти в серцях і віри в душі, бажаю благополуччя в родині та миру в домі.

***

Зі святом Покрови! Нехай у ваших родинах панує мир і спокій, нехай ваше життя буде довгим і щасливим, а совість – чистою, як перший сніг. Міцного здоров’я всім, радості і благополуччя. Нехай надія, віра і любов завжди супроводжують вас!

***

Покрова Пресвятої Богородиці, як і обіцяла Святим Апостолам Богородиця, завжди перебуває з нами і буде перебувати до кінця днів! Ми вважаємо Її не тільки покровителькою українського війська, але й всієї України. Тож вітаю з великим українським святом!

***

Нехай Покрова Пресвятої Богородиці принесе радість і надію в вашу сім’ю. Бажаю вам сховатися від бур і негод під Божим покровом. Живіть праведно і щасливо. Нехай у вашому серці оселиться доброта, а в душі завжди буде віра. Бажаю благополуччя в родині і миру в домі.

У Покров Пресвятої Богородиці бажаю Божого благословення, любові та добробуту! Нехай серце буде спокійне, нехай душа радіє і дякує Всевишньому за щедрі дари.

***

В свято Покрови хочу побажати,

Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!

Хай радість будинок ваш не покидає,

А віра хай серце лише зігріває.

***

У Покрову Богородиці Святої

Хай щастя буде з тобою!

Радість, мир, здоров’я

І благодать з любов’ю!

***

Нехай Богородиця крилом своїм вкриє Вас і Вашу родину від бід, злих думок і вчинків. Бажаю, щоб серце було наповнене любов’ю, а думки були благими та чистими!

***

З Покровою святою вас щиро вітаємо:

Доброботу й миру щиро бажаємо.

Щастя й удачі всім нам,

Усім українським донькам й синам!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де відпочити в Україні восени.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.