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ICTV / Ранок / Що приготувати з обліпихи: прості рецепти смачних страв / 09.09.2019 11:15
09.09.2019 11:15
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Що приготувати з обліпихи: прості рецепти смачних страв

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Що приготувати з обліпихи? В інтернет викладають безліч рецептів, але частина з них не завжди виправдовує сподівання. Тому Ранок у Великому Місті вирішив подбати про твої смакові рецептори і підготував список рецептів з обліпихою на різні випадки життя.

Що приготувати з обліпихи?

Обліпиховий мед

обліпиховий мед фото

Інгредієнти:

  • 1 кг обліпихи
  • 600 грамів цукру

Спосіб приготування:

  • Промий обліпиху в теплій воді.
  • Добре зціди, і вже сухі ягоди переклади в каструлю.
  • Відіжми сік. Повинно вийти приблизно 600 мл соку. Стільки ж додай цукру.
  • Ретельно змішай.
  • Постав каструлю на вогонь і постійно помішуй.
  • Суміш потрібно довести до кипіння.
  • Пінку, яка буде утворюватись, знімай.
  • Коли цукор повністю розчиниться і закипить, суміш треба зняти з вогню.
  • Мед перелий у стерилізовані банки.
  • Після того, як трохи охолоне, постав у темне місце.

Обліпиховий соус

обліпиховий соус фото

 

Інгредієнти:

  • 2 склянки обліпихи
  • 2 зубчики часнику
  • Чебрець
  • Базилік
  • 4 склянки цукру
  • Чорний перець (горошок) – 5 штук
  • Олія – 1 чайна ложка
  • Перець чилі – ½ штуки
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування:

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Подрібни обліпиху в блендері. Туди ж додай часник, чебрець, базилік, перець чилі, чорний перець, цукор і сіль. Усе добре подрібни.

Готову суміш перелий у каструлю з товстим дном та постав на вогонь.

Коли суміш підігріється, додай олію. Це все доведи до кипіння. Готуй 15 хвилин.

Додай оцет і перелий соус у стерилізовані банки.

Обліпиховий чай

обліпиховий чай фото

Інгредієнти:

  • Вода – 0,5 літра
  • Чорний чай ½ чайної ложки
  • Обліпиха – 1-2 столові ложки
  • Мед

Спосіб приготування:

Подрібни ягоди обліпихи. Помісти в чайник обліпиху та чорний чай.

Залий окропом та лиши на 5-7 хвилин. Після цього додай меду до смаку.

Обліпихове варення

обліпихове варення фото

Інгредієнти: 

  • Ягоди обліпихи – 2 кг
  • Вода – 2 л
  • Цукор – 2,5 кг

Спосіб приготування:

  • Промий і просуши ягоди обліпихи.
  • Візьми каструлю, насип туди цукор, воду та перемішай.
  • Суміш постав на плиту та доведи до кипіння. Після цього зніми каструлю з вогню.
  • Залий обліпиху цим сиропом і залиш на 3 години.
  • Відділи ягоди від сиропу та постав варитися. Доведи до кипіння.
  • У ягоди знову додай сироп.
  • Усе це постав на вогонь. Вари до повної готовності на середньому вогні.

Тепер ти знаєш, що приготувати з обліпихи. Смачного!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що приготувати з баклажанів

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Теги: Алла Гичка, рецепти
09.09.2019 11:15
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