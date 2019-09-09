Що приготувати з обліпихи: прості рецепти смачних страв

Що приготувати з обліпихи? В інтернет викладають безліч рецептів, але частина з них не завжди виправдовує сподівання. Тому Ранок у Великому Місті вирішив подбати про твої смакові рецептори і підготував список рецептів з обліпихою на різні випадки життя.
Що приготувати з обліпихи?
Обліпиховий мед
Інгредієнти:
- 1 кг обліпихи
- 600 грамів цукру
Спосіб приготування:
- Промий обліпиху в теплій воді.
- Добре зціди, і вже сухі ягоди переклади в каструлю.
- Відіжми сік. Повинно вийти приблизно 600 мл соку. Стільки ж додай цукру.
- Ретельно змішай.
- Постав каструлю на вогонь і постійно помішуй.
- Суміш потрібно довести до кипіння.
- Пінку, яка буде утворюватись, знімай.
- Коли цукор повністю розчиниться і закипить, суміш треба зняти з вогню.
- Мед перелий у стерилізовані банки.
- Після того, як трохи охолоне, постав у темне місце.
Обліпиховий соус
Інгредієнти:
- 2 склянки обліпихи
- 2 зубчики часнику
- Чебрець
- Базилік
- 4 склянки цукру
- Чорний перець (горошок) – 5 штук
- Олія – 1 чайна ложка
- Перець чилі – ½ штуки
- Сіль за смаком
Спосіб приготування:
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Подрібни обліпиху в блендері. Туди ж додай часник, чебрець, базилік, перець чилі, чорний перець, цукор і сіль. Усе добре подрібни.
Готову суміш перелий у каструлю з товстим дном та постав на вогонь.
Коли суміш підігріється, додай олію. Це все доведи до кипіння. Готуй 15 хвилин.
Додай оцет і перелий соус у стерилізовані банки.
Обліпиховий чай
Інгредієнти:
- Вода – 0,5 літра
- Чорний чай ½ чайної ложки
- Обліпиха – 1-2 столові ложки
- Мед
Спосіб приготування:
Подрібни ягоди обліпихи. Помісти в чайник обліпиху та чорний чай.
Залий окропом та лиши на 5-7 хвилин. Після цього додай меду до смаку.
Обліпихове варення
Інгредієнти:
- Ягоди обліпихи – 2 кг
- Вода – 2 л
- Цукор – 2,5 кг
Спосіб приготування:
- Промий і просуши ягоди обліпихи.
- Візьми каструлю, насип туди цукор, воду та перемішай.
- Суміш постав на плиту та доведи до кипіння. Після цього зніми каструлю з вогню.
- Залий обліпиху цим сиропом і залиш на 3 години.
- Відділи ягоди від сиропу та постав варитися. Доведи до кипіння.
- У ягоди знову додай сироп.
- Усе це постав на вогонь. Вари до повної готовності на середньому вогні.
Тепер ти знаєш, що приготувати з обліпихи. Смачного!
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