Що приготувати з обліпихи: прості рецепти смачних страв

Що приготувати з обліпихи? В інтернет викладають безліч рецептів, але частина з них не завжди виправдовує сподівання. Тому Ранок у Великому Місті вирішив подбати про твої смакові рецептори і підготував список рецептів з обліпихою на різні випадки життя.

Що приготувати з обліпихи?

Обліпиховий мед

Інгредієнти:

1 кг обліпихи

600 грамів цукру

Спосіб приготування:

Промий обліпиху в теплій воді.

Добре зціди, і вже сухі ягоди переклади в каструлю.

Відіжми сік. Повинно вийти приблизно 600 мл соку. Стільки ж додай цукру.

Ретельно змішай.

Постав каструлю на вогонь і постійно помішуй.

Суміш потрібно довести до кипіння.

Пінку, яка буде утворюватись, знімай.

Коли цукор повністю розчиниться і закипить, суміш треба зняти з вогню.

Мед перелий у стерилізовані банки.

Після того, як трохи охолоне, постав у темне місце.

Обліпиховий соус

Інгредієнти:

2 склянки обліпихи

2 зубчики часнику

Чебрець

Базилік

4 склянки цукру

Чорний перець (горошок) – 5 штук

Олія – 1 чайна ложка

Перець чилі – ½ штуки

Сіль за смаком

Спосіб приготування:

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Подрібни обліпиху в блендері. Туди ж додай часник, чебрець, базилік, перець чилі, чорний перець, цукор і сіль. Усе добре подрібни.

Готову суміш перелий у каструлю з товстим дном та постав на вогонь.

Коли суміш підігріється, додай олію. Це все доведи до кипіння. Готуй 15 хвилин.

Додай оцет і перелий соус у стерилізовані банки.

Обліпиховий чай

Інгредієнти:

Вода – 0,5 літра

Чорний чай ½ чайної ложки

Обліпиха – 1-2 столові ложки

Мед

Спосіб приготування:

Подрібни ягоди обліпихи. Помісти в чайник обліпиху та чорний чай.

Залий окропом та лиши на 5-7 хвилин. Після цього додай меду до смаку.

Обліпихове варення

Інгредієнти:

Ягоди обліпихи – 2 кг

Вода – 2 л

Цукор – 2,5 кг

Спосіб приготування:

Промий і просуши ягоди обліпихи.

Візьми каструлю, насип туди цукор, воду та перемішай.

Суміш постав на плиту та доведи до кипіння. Після цього зніми каструлю з вогню.

Залий обліпиху цим сиропом і залиш на 3 години.

Відділи ягоди від сиропу та постав варитися. Доведи до кипіння.

У ягоди знову додай сироп.

Усе це постав на вогонь. Вари до повної готовності на середньому вогні.

Тепер ти знаєш, що приготувати з обліпихи. Смачного!

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