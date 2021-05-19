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ICTV Ранок 19.05.2021 14:58
19.05.2021 14:58
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Стала мамою у 50. Наомі Кемпбелл показала знімок новонародженої дитини – фото


Легендарна 50-річна супермодель і зірка 90-тих Наомі Кемпбелл вперше в житті стала мамою.

Про це Кемпбелл сама повідомила напередодні в своєму Інстаграмі.

Зірка поділилася із підписниками ніжним знімком маленьких ніжок немовляти у її руках.

Прекрасне маленьке благословення вибрало мене своє матір’ю, тому я маю честь мати цю лагідну душу у своєму житті, – ніжно підписала Наомі.

Як саме дівчинка з’явилась на світ поки невідомо.

Кажуть, що Кемпбелл скоріше за все вдалася до послуг сурогатної матері, адже вагітною її ніхто не бачив.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Шварценеггер замилував мережу знімками з ослицею.

Фото: naomi

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Теги: інстаграм зірок, Наомі Кемпбелл
19.05.2021 14:58



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