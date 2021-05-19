Стала мамою у 50. Наомі Кемпбелл показала знімок новонародженої дитини – фото

Легендарна 50-річна супермодель і зірка 90-тих Наомі Кемпбелл вперше в житті стала мамою.

Про це Кемпбелл сама повідомила напередодні в своєму Інстаграмі.

Зірка поділилася із підписниками ніжним знімком маленьких ніжок немовляти у її руках.

Прекрасне маленьке благословення вибрало мене своє матір’ю, тому я маю честь мати цю лагідну душу у своєму житті, – ніжно підписала Наомі.

Як саме дівчинка з’явилась на світ поки невідомо.

Кажуть, що Кемпбелл скоріше за все вдалася до послуг сурогатної матері, адже вагітною її ніхто не бачив.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Шварценеггер замилував мережу знімками з ослицею.

Фото: naomi

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.