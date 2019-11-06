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ICTV / Ранок / Оголена і в фаті: Анджеліна Джолі підкорила пікантними фото / 06.11.2019 19:10
06.11.2019 19:10
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Оголена і в фаті: Анджеліна Джолі підкорила пікантними фото

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Анджеліна Джолі прикрасила собою обкладинку журналу Harper’s Bazaar.

Акторка знялася майже повністю оголеною, прикриваючи пікантні місця… фатою.


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Публикация от lara (@larissadestefano)


Автором фотосесії став модний норвезький фотограф Сольве Сундсбо, який живе і працює у Великобританії.

Образи Джолі вийшли легкими та невагомими, і в той же час – доволі зухвалими.


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Публикация от ＦＡＳＨＩＯＮ４ＡＤＤＩＣＴＳ (@fashion4addicts)


Окрім фати, під час відвертої фотосесії Анджеліна приміряла спокусливе червоне боді із вирізом посередині.

Образ доповнює губна помада під колір.


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Публикация от Angelina Jolie / Angie (@angelinaj1975)

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Високі підбори і сексуальна чорна сіточка.

На цій світлині Анджеліна підкорює довгими стрункими ногами. 


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Публикация от Fiona Tedds (@fiona_tedds)


Нагадаємо, раніше ми публікували секрети краси Анджеліни Джолі.

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Теги: Анджеліна Джолі, зірки
06.11.2019 19:10
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