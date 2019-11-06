Оголена і в фаті: Анджеліна Джолі підкорила пікантними фото

Анджеліна Джолі прикрасила собою обкладинку журналу Harper’s Bazaar.
Акторка знялася майже повністю оголеною, прикриваючи пікантні місця… фатою.
Автором фотосесії став модний норвезький фотограф Сольве Сундсбо, який живе і працює у Великобританії.
Образи Джолі вийшли легкими та невагомими, і в той же час – доволі зухвалими.
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Окрім фати, під час відвертої фотосесії Анджеліна приміряла спокусливе червоне боді із вирізом посередині.
Образ доповнює губна помада під колір.
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Високі підбори і сексуальна чорна сіточка.
На цій світлині Анджеліна підкорює довгими стрункими ногами.
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Нагадаємо, раніше ми публікували секрети краси Анджеліни Джолі.
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