Оголена і в фаті: Анджеліна Джолі підкорила пікантними фото

Анджеліна Джолі прикрасила собою обкладинку журналу Harper’s Bazaar.

Акторка знялася майже повністю оголеною, прикриваючи пікантні місця… фатою.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от lara (@larissadestefano) 6 Ноя 2019 в 5:32 PST



Автором фотосесії став модний норвезький фотограф Сольве Сундсбо, який живе і працює у Великобританії.

Образи Джолі вийшли легкими та невагомими, і в той же час – доволі зухвалими.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ＦＡＳＨＩＯＮ４ＡＤＤＩＣＴＳ (@fashion4addicts) 6 Ноя 2019 в 5:32 PST



Окрім фати, під час відвертої фотосесії Анджеліна приміряла спокусливе червоне боді із вирізом посередині.

Образ доповнює губна помада під колір.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelina Jolie / Angie (@angelinaj1975) 6 Ноя 2019 в 12:47 PST

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Високі підбори і сексуальна чорна сіточка.

На цій світлині Анджеліна підкорює довгими стрункими ногами.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fiona Tedds (@fiona_tedds) 6 Ноя 2019 в 5:10 PST



Нагадаємо, раніше ми публікували секрети краси Анджеліни Джолі.

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