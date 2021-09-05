Королі стилю. ТОП-5 стильних акторів з відмінним смаком

Найстильніші актори Голлівуду.
Вічність можна дивитися на три речі…
Але навіть вода та вогонь не ладні подарувати такого естетичного задоволення, як чоловіки з відмінним смаком.Також по темі: Стиль та вишуканість. Топ модних образів Насті Каменських Блиск, денім та яскраві фарби: головні модні тренди на осінь 2021 Класика та експерименти. Модні стрижки на осінь 2021
Саме тому Ранок у Великому Місті зібрав добірку найбільш стильних акторів Голлівуду.
Зберігай, надихайся і створюй свої модні луки.
ТОП-5 найстильніших акторів
Тімоті Шаламе
Цей 25-річний красунчик, відомий ролями у фільмах “Інтерстеллар” та “Назви мене своїм ім’ям”, справедливо отримує першість у нашому ТОПі.
Тімоті Шаламе знає толк у моді.
Це можна зрозуміти із його стильного Instagram, що вщерть сповнений контрастами.
Тут і мінімалістичні образи романтика, і експерементальні луки хулігана.
Джаред Лето
А тепер черга наймоднішого провокатора в Голлівуді.
Джаред Лето — актор, співак і амбасадор Gucci.
Від ретро-костюмів до розкішних тунік — він зовсім не боїться експерментувати з модними луками.
До того ж, йому неважливо де — червона доріжка це чи похід у супермаркет.
Раян Рейнольдс
Гаразд, відійдемо від ультрамодних експерементів до не менш стильної класики.
Адже саме із класичними костюмами асоціюється у нас Раян Рейнольдс.
А це завжди стильно, лаконічно і дуже сексуально.
Джастін Теру
Сучасна гонитва за трендами суттєво погіршила індивідуальний підхід до одягу, який домінував у попередньому десятилітті.
Якщо тільки ти не Джастін Теру, який досі одягається так, наче живе у 2011 році.
Це зовсім не означає, що колишній чоловік Дженніфер Еністон “відстає від моди”.
Навпаки — актор дуже вдало виглядає у тому унікальному стилі, який для себе обрав.
Бред Пітт
Звісно, таким красунчикам, як Бред Пітт пасує абсолютно все.
Але серед його козирів не лише талант і зовнішність, а й відмінний смак.
Щоб одягатися, як Пітт, потрібно скомбінувати кілька вінтажних речей із ноткою індивідуальності.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП найстильніших акторок.
Фото: IMDb