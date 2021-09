Королі стилю. ТОП-5 стильних акторів з відмінним смаком

Найстильніші актори Голлівуду.

Вічність можна дивитися на три речі…

Але навіть вода та вогонь не ладні подарувати такого естетичного задоволення, як чоловіки з відмінним смаком.

Саме тому Ранок у Великому Місті зібрав добірку найбільш стильних акторів Голлівуду.

Зберігай, надихайся і створюй свої модні луки.

Цей 25-річний красунчик, відомий ролями у фільмах “Інтерстеллар” та “Назви мене своїм ім’ям”, справедливо отримує першість у нашому ТОПі.

Тімоті Шаламе знає толк у моді.

Це можна зрозуміти із його стильного Instagram, що вщерть сповнений контрастами.

Тут і мінімалістичні образи романтика, і експерементальні луки хулігана.

А тепер черга наймоднішого провокатора в Голлівуді.

Джаред Лето — актор, співак і амбасадор Gucci.

Від ретро-костюмів до розкішних тунік — він зовсім не боїться експерментувати з модними луками.

До того ж, йому неважливо де — червона доріжка це чи похід у супермаркет.



Гаразд, відійдемо від ультрамодних експерементів до не менш стильної класики.

Адже саме із класичними костюмами асоціюється у нас Раян Рейнольдс.

А це завжди стильно, лаконічно і дуже сексуально.

Сучасна гонитва за трендами суттєво погіршила індивідуальний підхід до одягу, який домінував у попередньому десятилітті.

Якщо тільки ти не Джастін Теру, який досі одягається так, наче живе у 2011 році.

Це зовсім не означає, що колишній чоловік Дженніфер Еністон “відстає від моди”.

Навпаки — актор дуже вдало виглядає у тому унікальному стилі, який для себе обрав.

Звісно, таким красунчикам, як Бред Пітт пасує абсолютно все.

Але серед його козирів не лише талант і зовнішність, а й відмінний смак.

Щоб одягатися, як Пітт, потрібно скомбінувати кілька вінтажних речей із ноткою індивідуальності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП найстильніших акторок.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.