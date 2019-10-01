Том Круз у Києві. Голлівудську зірку помітили у метро столиці – чому він приїхав?

Голлівудського актора, режисера та продюсера Тома Круза помітили у Києві. Він заходив у метро на станції Золоті Ворота.
Очевидці почали знімати зірку на камеру телефонів.
Стало відомо, що Том Круз прибув в Україну на запрошення президента Володимира Зеленського.
Під час зустрічі Круз повідомив президенту, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів.
Саме це і стало одним із приводів відвідати нашу країну.
Цікаво, що це за проект? Можливо, у нас таки готують наступну частину стрічки Місія нездійсненна? 😉
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Нагадаємо, Том Круз – американський кіноактор, кінорежисер, продюсер, сценарист.
Він знявся у великій кількості популярних фільмів, зокрема Джеррі Магуайер, Людина дощу, Останній самурай, Війна світі, Джек Річер, Мумія тощо.
Крім того, Круз є відкритим послідовником Церкви саєнтології та активно бере участь в її соціальних програмах.
Відео: Olga Koreshkova
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