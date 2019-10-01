Том Круз у Києві. Голлівудську зірку помітили у метро столиці – чому він приїхав?

Голлівудського актора, режисера та продюсера Тома Круза помітили у Києві. Він заходив у метро на станції Золоті Ворота.

Очевидці почали знімати зірку на камеру телефонів.

Стало відомо, що Том Круз прибув в Україну на запрошення президента Володимира Зеленського.

Під час зустрічі Круз повідомив президенту, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів.

Саме це і стало одним із приводів відвідати нашу країну.

Цікаво, що це за проект? Можливо, у нас таки готують наступну частину стрічки Місія нездійсненна? 😉



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Віталій Шевченко (@shevchik.v) 30 Сен 2019 в 12:15 PDT



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Нагадаємо, Том Круз – американський кіноактор, кінорежисер, продюсер, сценарист.

Він знявся у великій кількості популярних фільмів, зокрема Джеррі Магуайер, Людина дощу, Останній самурай, Війна світі, Джек Річер, Мумія тощо.

Крім того, Круз є відкритим послідовником Церкви саєнтології та активно бере участь в її соціальних програмах.

Відео: Olga Koreshkova

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