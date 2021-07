Як добре виходити на фото: секрети і лайфхаки

Як треба фотографуватися, щоб твоїм знімкам заздрили моделі з глянцевих журналів?

Ранок у Великому Місті зібрав найефективніші поради, які поможуть ідеально виглядати на фото.

Читай – і перевіряй на практиці.

Коли ти стоїш перед камерою фронтально, то ризикуєш виглядати набагато ширше, ніж ти є насправді.

Вихід дуже простий – повернись трішки боком, розташувавши плечі під кутом до камери.

Це допоможе виглядати візуально стрункіше і навіть приховати пару-трійку зайвих кілограмів, якщо вони в тебе є.

Фальшива посмішка – ось, що здатне зіпсувати будь-яке фото. Вона виглядає нещиро, натягнуто та іноді навіть нагадує оскал.

Розкриємо тобі секрет. Щоб посмішка на знімках була справжньою, потрібно викликати позитивні емоції. Для цього згадай щось приємне, наприклад, поїздку на море або улюблений смаколик.

Ця порада справді діє – перевірено на собі!

Професійні фотографи запевняють: усі частини тіла, які здатні згинатися, обов`язково повинні бути зігнутими.

Це додасть світлині динаміки та зробить її «живою».

Правило стосується колін, ліктів, кистей рук… Єдиний виняток – спина, якраз вона має бути рівною.

Камера має бути трохи вище твого обличчя. Це створить ілюзію, що ти дивишся трохи вгору.

Такий простий трюк допомагає створити вдалі фото, на яких ти виглядатимеш впевнено і привабливо.

Коли освітлення дозволяє, намагайся фотографуватися без спалаху.

Він змінює природні кольорі на штучні, що вкрай рідко виглядає добре.

А головне – підкреслює усі недоліки шкіри, які ти волієщ замаскувати.

Фото: Pexels

