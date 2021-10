Якість та інновації. Як обрати ідеальний пилосмок

Як не крути, тема здоров’я зараз чи не найголовніша.

Тому все відповідальніше ми ставимося до себе та до чистоти в оселі.

Купуємо зволожувачі повітря, натуральні тканини, безпечну побутову хімію та якісну техніку для прибирання.

Ось і до вибору пилосмоку підходити потрібно з абсолютною серйозністю.

1. Класичні пилососи з мішком для збору пилу.

Є ті, що мають один мішок і його регулярно потрібно витрушувати.

А є одноразові. Прибрав, викинув і усе.

2. Безмішкові.

У них замість мішечків для пилюки встановлені пластикові контейнери.

Зручно, що чистити такий тип, як правило, потрібно, коли припече, по мірі забруднення.

3. Пилосмоки з аквафільтром або миючі.

Вони проводять пил усередині не через тверді фільтри, а через резервуари з водою.

Після прибирання потрібно вилити брудну воду і усе.

4. Роботи-пилососи.

Це самостійні прилади, які прибирають без участі людини.

Сам заряджається на док-станції, коли приходить час.

5. Акумуляторні, бездротові моделі.

Вони не прив’язані до розетки під час використання, зазвичай мають компактний вигляд.

У таких пилососах контейнер для пилу розміщають на трубці.

Як правило, вони достатньо маневрені. Тобто ними можна прибирати і під меблями.

Багато людей хочуть усе і відразу — бездротовий, з контейнером для пилу, з невеликою вагою, мийний та ще й з цікавими функціями, наприклад, підсвіткою.

Варіанти можуть бути досить різними.

Перед тим, як обирати пилосос слід спочатку відповісти на деякі питання.

Що від нього хочете? Які поверхні потрібно прибирати? Про які функції мрієте? Та, звісно, які об’єми житла на нього чекають?

Тоді визначитися з технологічним помічником для дому стане набагато легше.

Фото: Pexels

