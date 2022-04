7 правил, які допоможуть навчити дитину читати

Як навчити дошкільника читати та не відбити в нього інтересу до книг – кращі способи для відповідальних батьків.

Є кілька ознак психологічної готовності читати вашої дитини. Поспостерігайте та відмітьте для себе:

Якщо так, час починати вчити її читати.

Вважається, що в родині, де є культура і традиція читання, діти самі потягнуться до книг.

Читайте не тому, що це треба і корисно, а тому, що це в задоволення саме для вас.

Ви читаєте вголос, а потім разом розглядаєте картинку, заохочуючи дитину до взаємодії з книгою: “А хто це намальований? А покажи, де у кішки вушка?”.

Старшим дітям можна задавати складніші питання: “Чому він так вчинив? Як ти думаєш, що буде далі?”.

Почніть зі звуків, потім перейдіть до складів.

Нехай першими стануть слова, що складаються з повторюваних складів: ма-ма, па-па, дя-дя, ня-ня. Після них переходите до складніших сполучень: кі-т, жу-к, ді-м.

Зіграйте в гру. Нехай дитина знайде літери, які оточують його на вулиці й удома. Це і назви магазинів, і пам’ятки, і навіть повідомлення світлофора: буває, що на зелений загоряється напис “Ідіть”, а на червоний – “Чекайте стільки-то секунд”.

І знову грайте. Купіть кубики з буквами та складами та складайте з них слова, просіть дитину прочитати вам якусь вивіску або напис на упаковці в магазині.

Сидите в поліклініці в черзі або їдете кудись?

Діставайте книжку з картинками та коротенькими історіями до них – і пропонуйте дитині почитати разом.

Повторюйте знайомі тексти, шукайте в нових історіях вже відомих героїв. Зайчик-побігайчик зустрічається і в “Теремці”, і в “Колобку”.

Це, мабуть, найважливіше. Не забирайте у дитини її дитинство. Навчання не повинно перетворюватись на тортури.

Фото: Unsplash

