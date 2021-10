Як завжди тримати себе в формі – поради дієтолога

Численні дієти, підрахунок калорій, інтервальне голодування та відмова від вуглеводів. Чого тільки не зробиш заради ідеальної фізичної форми… Але наскільки це ефективно та корисно для здоров’я? Ранок у Великому Місті разом з дієтологом розповість про основи збалансованого харчування.

Їжа є основним фактором, який впливає на нашу фізичну форму, стан здоров’я, настрій та самопочуття.

Для того, щоб завжди бути енергійними та здоровими варто слідкувати за своїм харчуванням, адже ми – те, що ми їмо.

Про основні правила здорового раціону – розповідає дієтолог Юлія Поворознюк.

Їжа, яку ми споживаємо – це інформація про наше самопочуття та енергетичну активність.

Для того, щоб бути здоровими та енергійними, ми повинні вживати достатню збалансовану кількість білків, жирів та вуглеводів, які є «будівельними» матеріали для нашого організму.

Не існує універсального раціону для кожного, адже ми всі індивідуальні.

При формулюванні раціону важливий персоналізований підхід до кожної людини.

Варто враховувати особливості її способу життя, фізичну активність, наявність хронічних захворювань та структури ШКТ.

У здорової людини повинно бути 3 прийоми їжі: сніданок, обід та вечеря. Бажано не робити між ними перекусів.

Варто дотримуватися харчової паузи між прийомами їжі – 4 години. Між вечерею та сніданком – мінімум 12 годин.

Необхідно випивати мінімум 1.5 л. води кожного дня. Бажано пити теплу воду, адже вона здатна гальмувати відчуття голоду.

Справа не в підрахунку калорій, а в співвідношенні білків, жирів та вуглеводів, які повинні бути в кожному прийомі їжі.

Норма білків – 1-1,2 г на 1 кг.

Не варто нехтувати жирами (горіхи, насіння, оливкова олія, вершкове масло, сало), адже вони дають відчуття ситості.

Нагадаємо, що раніше Ранок у Великому Місті розповідав, як не набрати зайву вагу взимку.

Фото: Unsplash

Психолог: Юлія Поворознюк

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.