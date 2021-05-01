Не гірше, ніж у Керрі Бредшоу: найкращі стрижки для кучерявого волосся

ТОП-5 стрижок для кучерявого волосся.
Природні кучері додають святковості та вишуканості будь-якому образу, а ще… можуть стати спрвжнім пеклом для своєї власниці.
Красиво вкладати хвилясте волосся, як правило, складно, проте можливо.
Поглянь бодай на героїню серіалу “Секс і місто” Керрі Бредшоу — на неї вже двадцять років поспіль рівняються тисячі кучеряшок з усього світу.
Ранок у Великому Місті підготував добірку зачісок, які зроблять твої локони такими ж легендарними, як у Керрі.Також по темі: Чіткі лінії VS асиметрія: модні стрижки на весну 2021 Круті зачіски на волосся середньої довжини (ФОТО) Модні жіночі стрижки 2021: яку зачіску обрати цього року
ТОП-5 стрижок для кучерявого волосся
Боб
Короткий боб дуже пасує кучерявому волоссю.
Його можна носити з чубчиком і без.
В обох випадках зачіска виглядатиме вишукано та елегантно.
І наприйємнішим у ній є те, що вона не вимагає жодних зусиль!
Лонг боб з каскадом
Ідеально підійде для неслухняного волосся каскад.
Вона дає можливість кучериками лежати так, як їм зручно, і при цьому виглядати чарівно.
Проте найбільш стильним рішення буде зачіска Керрі Бредшоу лонг-боб з каскадом.
Головна роль тут переходить об’єму та ефекту недбалості.
Стрижка міді
А з цієї стрижки і почалася історія Керрі Бредшоу.
Міді з кучерями була невід’ємною частиною стилю героїні у першому сезоні культового серіалу.
Не сумнівайся — з роками вона й не думає втрачати свою акутальність.
Проте, на жаль, ця стрижка не є гарантом слухняності твого волосся.
Гарсон
Цей варіант просто створений для дівчат, які втомилися від щоденного вкладання кучерів.
Зачіска “під хлопчика” відома своєю здатністю омолоджувати і надавати стрункішого вигляду за рахунок оголення лінії шиї.
Як і боб, гарсон не потребує жодних укладок.
Якщо хочеш здобути краплину французького шарму, злегка розтріпай волосся руками і вуа-ля — можна вирушати на Єлисейські поля!
Піксі
Зовні піксі має деяку схожість з попереднім варіантом.
Але це дві абсолютно різні стрижки, що відрізняються технікою виконання та деякими особливостями.
У піксі більше пустощів та недбалості.
До того ж, вона відмінно виглядає на обличчі будь-якої форми!
Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на квітень 2021.
Фото: IMDb