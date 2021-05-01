Не гірше, ніж у Керрі Бредшоу: найкращі стрижки для кучерявого волосся

ТОП-5 стрижок для кучерявого волосся.

Природні кучері додають святковості та вишуканості будь-якому образу, а ще… можуть стати спрвжнім пеклом для своєї власниці.

Красиво вкладати хвилясте волосся, як правило, складно, проте можливо.

Поглянь бодай на героїню серіалу “Секс і місто” Керрі Бредшоу — на неї вже двадцять років поспіль рівняються тисячі кучеряшок з усього світу.

Ранок у Великому Місті підготував добірку зачісок, які зроблять твої локони такими ж легендарними, як у Керрі.

ТОП-5 стрижок для кучерявого волосся

Боб

Короткий боб дуже пасує кучерявому волоссю.

Його можна носити з чубчиком і без.

В обох випадках зачіска виглядатиме вишукано та елегантно.

І наприйємнішим у ній є те, що вона не вимагає жодних зусиль!

Лонг боб з каскадом

Ідеально підійде для неслухняного волосся каскад.

Вона дає можливість кучериками лежати так, як їм зручно, і при цьому виглядати чарівно.

Проте найбільш стильним рішення буде зачіска Керрі Бредшоу лонг-боб з каскадом.

Головна роль тут переходить об’єму та ефекту недбалості.

Стрижка міді

А з цієї стрижки і почалася історія Керрі Бредшоу.

Міді з кучерями була невід’ємною частиною стилю героїні у першому сезоні культового серіалу.

Не сумнівайся — з роками вона й не думає втрачати свою акутальність.

Проте, на жаль, ця стрижка не є гарантом слухняності твого волосся.

Гарсон

Цей варіант просто створений для дівчат, які втомилися від щоденного вкладання кучерів.

Зачіска “під хлопчика” відома своєю здатністю омолоджувати і надавати стрункішого вигляду за рахунок оголення лінії шиї.

Як і боб, гарсон не потребує жодних укладок.

Якщо хочеш здобути краплину французького шарму, злегка розтріпай волосся руками і вуа-ля — можна вирушати на Єлисейські поля!

Піксі

Зовні піксі має деяку схожість з попереднім варіантом.

Але це дві абсолютно різні стрижки, що відрізняються технікою виконання та деякими особливостями.

У піксі більше пустощів та недбалості.

До того ж, вона відмінно виглядає на обличчі будь-якої форми!

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на квітень 2021.

Фото: IMDb

Софія Сукач

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.