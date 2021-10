Гороскоп на 7 жовтня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 7 жовтня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Ймовірно погіршаться сімейні стосунки. Завищені претензії до партнера, відповідна агресія можуть привести до повного розриву. Будьте уважні до своїх коханих. Існує ймовірність травми або хвороби, яка потребує тривалого лікування.

Напружений день, пов’язаний із отриманням інформації, духовним переродженням, подоланням нерішучості і сумнівів. Зберігайте потаємні плани і мрії в таємниці від інших: хтось може випадково або навмисно завадити їх виконанню. Будьте готові до торжества, яке відсвяткуєте з коханою людиною.

День пасивний, може бути важким. Контакти з начальством і колегами утруднені. Емоційна гнучкість і такт повинні сьогодні стати вашими помічниками. Сприятливі контакти з протилежною статтю. Слід зміцнити власні позиції, проявити ініціативу і наполегливість.

Події кінця тижня можуть серйозно вплинути на ваше уявлення про самих себе. У сімейному житті можливі ускладнення взаємовідносин з-за дій одного з домочадців. Сьогодні вельми вірогідна неприємна несподіванка.

День несприятливий для поїздок і подорожей. Ймовірно погіршення сімейних стосунків. Завищені претензії до партнера, відповідна агресія можуть привести до повного розриву. Життєвий потенціал дещо знижений, тому існує ймовірність загострення хронічних захворювань, небезпечні фізичні навантаження і невиправданий ризик.

День може бути важким, якщо ви не будете шукати способи зміцнення власних позицій, проявляти ініціативу і наполегливість. Не варто псувати свої стосунки з начальством, це може перешкодити вам здійснити свої плани, пов’язані або з отриманням нового місця, або з новою цікавою роботою.

В цілому очікується успішний день, який, ймовірно, запам’ятається вирішенням різних проблем. Сприятливий день для нових ділових знайомств. Не виключено, що у вас з’явиться впливовий покровитель.

День відзначений підвищеною діловою активністю. Можливо, вам доведеться з головою зануритися в ділову діяльність, де очікуються свої злети і падіння. Незважаючи на всі перешкоди і випробування на вашому шляху, можливий великий успіх.

Ймовірно, сьогодні сторонній вплив у значній мірі ускладнить просування на шляху до успіху. Прагнення будь-що-будь досягти наміченої мети може змусити вас використовувати заборонені прийоми або вдатися до обману, що негативно позначиться на авторитеті або призведе до конфліктів з людьми навколо.

Важкий і небезпечний день. Не виключені неприємні новини, які зможуть ґрунтовно зіпсувати вам настрій або змусити переглянути свої стосунки з людьми поруч.

Психологічний клімат у сім’ї буде повністю залежати від Водолія. Це накладає на нього особливу відповідальність. Контролюйте свої слова і вчинки. Багатьом Водоліям цей день принесе короткочасне блаженство, яке потім зміниться глибоким розчаруванням.

Сьогодні вас чекає погіршення самопочуття, викликане перевитратою життєвої енергії, чергуванням злетів і падінь. Відпочинок, раціональне харчування, що містить достатню кількість вітамінів, і прогулянки на природі допоможуть зупинити негативні процеси. Незважаючи на всі перешкоди і випробування, зберігайте бадьорість духу.

