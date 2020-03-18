Що почитати вдома під час крантину: добірка книг

Топ найкращих книг, які можна почитати під час карантину.

Не знаєш, що робити до квітня на карантині? Ранок у Великому Місті допоможе тобі.

Як щодо читання? Ми зібрали підбірку найкращих книг, які обов’язково варто прочитати (спойлер – тут є дещо і про віруси).

Топ-5 книг

Вбити пересмішника

Автор: Гарпер Лі

Книга американської письменниці Гарпер Лі не лише свого часу стала бестселером і залишається популярною й донині, але й принесла своїй власниці Пулітцерівську премію.

Цей роман і зараз є актуальним. Адже питання расизму, справедливості та складного дитинства й досі обговорюються в суспільстві.

Ця книга є класикою літератури, яку варто прочитати кожному.

Вона змусить задуматись про той світ, у якому ми живемо, і про те, що потрібно в ньому змінити.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергій Мартинюк (@sergiy_kolos) 27 Ноя 2017 в 4:07 PST

Психологія впливу

Автор: Роберт Чалдіні

Маніпуляції, пропаганда та масовий вплив на нашу свідомість. Цим користуються не лише у ЗМІ та рекламі, але й у повсякденному житті.

Якщо ти хочеш розуміти цей світ краще та не вестись на маніпуляції, то ця книга точно для тебе.

Роберт Чалдіні наводить не нудну та суху теорію. Всі його тези підкріплені практикою. Він часто порівнює та аналізує.

Ця книга для саморозвитку буде простою та легкою для читання, і в той же час надзвичайно ефективною.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от krisbook (@krisbooklife) 7 Фев 2019 в 7:02 PST

Мікроби гарні та не дуже. Здоров’я і виживання у світі бактерій

Автор: Джессіка Сакс

Ми звикли, що мікроби погані. Все життя змушені з ними боротись. В дитинстві нам наголошували, що потрібно мити руки, щоб на них не було жодних мікробів.

Але чи справді вони такі небезпечні для нас? Чи з деякими і не потрібно боротись?

Джессіка Сакс детально опише нам світ мікробів, розповість, з чим справді потрібно боротись, а що необхідне для нашого здоров’я.

Письменниця розповість природу бактерій та вірусів. Вона детально опише, що спричиняє хвороби, а що забезпечує відмінну роботу нашого організму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Книги для дітей та дорослих! (@nosorog_books_ua) 24 Мар 2019 в 2:58 PDT

Великий Гетсбі

Автор: Френсіс Фіцджеральд

Мабуть, усі бачили геніальну екранізацію База Лурмана з професійною акторською грою Леонардо ді Капріо.

Але чи задумувався ти, що книгу, за якою було відзнято кінострічку, написав не менш геніальний письменник?

Цей твір про кохання, дружбу, зраду та те, як знайти себе в цьому жорстокому світі.

Ще один роман, який обов’язково варто додати до списку книжкових бажань.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Світ книг та аніме (@books_passion__) 13 Янв 2020 в 11:09 PST

Мистецтво війни

Автор: Сунь-цзи

Класика китайської літератури. Ця книга не буде простою для читання. Проте надзвичайно корисною.

Мистецтво війни – це не просто твір про те, як проходять війни, чи як застосовувати різні стратегії у воєнний час.

Тези, що подаються в книзі, будуть корисними абсолютно будь-якій людині й у звичайному житті.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Стахурська (@book_klondike) 30 Сен 2019 в 8:39 PDT

Читай на здоров’я, бережи себе та не сумуй під час карантину.

Нагадаємо, раніше ми публікували книги для саморозвитку.

Головне фото: Pixabay

Дарина Реготун

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