Цікаві факти про книгу: чому в Середньовіччі її приковували ланцюгами

Книга – це дивовижна річ. Проте мало хто знає, що свого часу вона врятувала життя. А саме захистила від кулі.

Книга пережила довгу історію та накопичила багато цікавинок.

Як виникла книга

Перші згадки про книги були в 2400 році до нашої ери в Стародавньому Єгипті. Це були бухгалтерські записи фараона Нефериркара Какаі.

Потім вони поширись у Стародавній Греції та Римі. Там книги були написані на папірусі або на дерев’яних дощечках.

Перша друкована книга з’явилась після винайдення спеціального станка Фрідріхом Кенігом. Це значно пришвидшило роботу.

Як книга врятувала від кулі

Книга може бути тяжкою та громіздкою. Проте одного разу в Бразилії вона врятувала школяреві життя.

Хлопчик просто повертався додому після уроків. Проте він потрапив в епіцентр перестрілки. Він дивом врятувався.

І лише коли він прийшов додому, то дізнався, що його врятувала книга. Куля, яка мала потрапити в школяра, застряла в підручнику.

Заковані ланцюгами книги

У Середньовіччі книги приковували ланцюгами до полиць. Це дозволяло взяти та прочитати книгу.

Проте винести її ставало неможливим. Така традиція тривала до XVIII століття.

Кожен екземпляр книги мав неймовірну цінність і дуже високо цінувався середньовічними мудрецями.

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Фото: Unsplash

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