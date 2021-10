Корисно та економно. Олександра Кучеренко назвала продукти, якими харчується восени

Телеведуча, модель і танцівниця Олександра Кучеренко розповіла, якими продуктами харчується восени.

У своєму харчуванні вона дотримується принципу, що чим простіша їжа, тим вона корисніша. Продукти намагається обирати сезонні, аби вони давали максимум смаку і вітамінів.

Вона розповіла, якими продуктами наповнює свій холодильник у жовтні:

Гарбуз. У супі-пюре, салаті, випічці або просто зварений чи запечений – це вітамінна бомба! І імунітет зміцнює, і схудненню сприяє, і покращує стан шкіри, і ммм як смачно!

Гранатовий сік. Не люблю довго возитися з чищенням гранату, тому просто купую натуральний свіжий сік. Навіть не перерахуєш усіх його корисних властивостей – гранат використовують для лікування багатьох хвороб, а ще як імуностимулятор, антиоксидант і навіть косметичний засіб.

Цвітна капуста. Стейк з неї – одна з моїх найулюбленіших страв! А ще люблю готувати в духовці запіканку з цвітної капусти. В будь-якому вигляді цей овоч – джерело незамінних мікроелементів.

Гриби. Тут можна не розповідати, краще просто вдихнути цей аромат. Ну і, звичайно, не помилитися з видом.

Журавлина. Ягоди – це загалом моя любов, я додаю їх у кожний свій сніданок. А журавлина – то наш рідний «суперфуд». Які десерти з нею виходять! Головне не перестаралися з цукром, бо кисленька.

Хурма. Один із чемпіонів за кількістю вітамінів і антиоксидантів. Не фрукт, не овоч, а знову – ягода. Але рекомендують її вживати не частіше ніж 2-3 рази на тиждень.

Кисломолочні продукти. Це пребіотики, які створюють у кишечнику фон для імунітету, який так важливо підтримувати у пору холодів та вірусів. Натуральний сир та вершкове масло купую тільки на ринку.

Фото: Олександра Кучеренко

