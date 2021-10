Продукти сезону: які фрукти і овочі їсти в жовтні – інфографіка

Сезонні продукти – які фрукти, овочі, ягоди і трави варто їсти у жовтні.

Осінь – пора, багата на соковиті фрукти та яскраві овочі.

Саме зараз вони максимально стиглі, насичені вітамінами та лагідним сонцем.

Які саме фрукти і овочі купувати в жовтні? Ранок у Великому Місті зібрав головні продукти осені з цінами.

Лісові гриби – корисні для серцево-судинної та нервової систем, зміцнюють кістки, корисні для кровотворення.

Хрін – зміцнює імунітет, допомагає при застуді, підвищує потенцію, має сечогінний та жовчогінний ефект.

Гарбуз – виводить шлаки і токсини, покращує зір, сповільнює процеси старіння в організмі.

Кукурудза – нормалізує гормональні процеси, покращує роботу мозку, покращує сон.

Волоський горіх – зміцнює стінки судин, допомагає відновити мікрофлору кишечника, зменшує рівень тривожності.

Баклажани – не дають холестерину відкладатися на стінках судин, допомагають зберігати молодість шкіри. Рекомендовані тим, хто кидає курити, оскільки містять велику кількість нікотинової кислоти.

Кабачки – корисні для нирок і печінки, є чудовою профілактикою серцево-судинних хвороб, допомагають боротися з інфекціями.

Броколі – регулює рівень цукру в крові, зміннює нервову систему, захищає слизову оболонку шлунку від язв і подразнень.

Петрушка – допомагає позбутися зайвої ваги, зменшує набряки, знімає спазми в кишечнику.

Кріп – знижує артеріальний тиск, покращує травлення, має протизапальні властивості.

Чебрець – має потужну протизастудну та відхаркувальну дію. Зміцнює імунітет, тонізує, зменшує прояви депресії.

Мангольд – зміцнює зуби та кістки, допомагає при діабеті та анемії. Багатий на антиоксиданти, які є профілактикою раку.

Обліпиха – сповільнює старіння, корисна при захворюваннях сугробів, знижує рівень холестерину, знімає запалення.

Брусниця – вбиває патогенну мікрофлору в шлунку та кишечнику, має жарознижувальний ефект, знижує рівень цукру в крові.

Яблука – підвищують рівень гемоглобіну, виводять токсини, покращують травлення, допомагають схуднути.

Сливи – мають потужний послаблювальний ефект, допомагає боротися з депресією, благотворно впливає на роботу серця.

Інжир – корисний при бронхіальній астмі, стимулує роботу ШКТ, допомагає при тахікардії.

Виноград – захищає від раку легенів, матки та молочної залози. Добре тонізує, має бактерицидні та протизапальні властивості.

Айва – зменшує симптоми печії, рятує від алергії, корисна при токсикозі.

Груші – виводить токсини, покращує настрій, корисна при порушенні серцевого ритму.

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП продуктів, що містять пребіотики.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.