Продукти сезону: які фрукти і овочі їсти в жовтні – інфографіка

Сезонні продукти – які фрукти, овочі, ягоди і трави варто їсти у жовтні.
Осінь – пора, багата на соковиті фрукти та яскраві овочі.
Саме зараз вони максимально стиглі, насичені вітамінами та лагідним сонцем.
Які саме фрукти і овочі купувати в жовтні? Ранок у Великому Місті зібрав головні продукти осені з цінами.
Які продукти купувати в жовтні
Лісові гриби – корисні для серцево-судинної та нервової систем, зміцнюють кістки, корисні для кровотворення.
Хрін – зміцнює імунітет, допомагає при застуді, підвищує потенцію, має сечогінний та жовчогінний ефект.
Гарбуз – виводить шлаки і токсини, покращує зір, сповільнює процеси старіння в організмі.
Кукурудза – нормалізує гормональні процеси, покращує роботу мозку, покращує сон.
Волоський горіх – зміцнює стінки судин, допомагає відновити мікрофлору кишечника, зменшує рівень тривожності.Також по темі: Чому варто їсти гарбуз: корисні властивості Загадкова айва: корисні властивості і протипоказання ТОП цілющих властивостей обліпихи
Баклажани – не дають холестерину відкладатися на стінках судин, допомагають зберігати молодість шкіри. Рекомендовані тим, хто кидає курити, оскільки містять велику кількість нікотинової кислоти.
Кабачки – корисні для нирок і печінки, є чудовою профілактикою серцево-судинних хвороб, допомагають боротися з інфекціями.
Броколі – регулює рівень цукру в крові, зміннює нервову систему, захищає слизову оболонку шлунку від язв і подразнень.
Петрушка – допомагає позбутися зайвої ваги, зменшує набряки, знімає спазми в кишечнику.
Кріп – знижує артеріальний тиск, покращує травлення, має протизапальні властивості.
Чебрець – має потужну протизастудну та відхаркувальну дію. Зміцнює імунітет, тонізує, зменшує прояви депресії.
Мангольд – зміцнює зуби та кістки, допомагає при діабеті та анемії. Багатий на антиоксиданти, які є профілактикою раку.
Обліпиха – сповільнює старіння, корисна при захворюваннях сугробів, знижує рівень холестерину, знімає запалення.
Брусниця – вбиває патогенну мікрофлору в шлунку та кишечнику, має жарознижувальний ефект, знижує рівень цукру в крові.
Яблука – підвищують рівень гемоглобіну, виводять токсини, покращують травлення, допомагають схуднути.
Сливи – мають потужний послаблювальний ефект, допомагає боротися з депресією, благотворно впливає на роботу серця.
Інжир – корисний при бронхіальній астмі, стимулує роботу ШКТ, допомагає при тахікардії.
Виноград – захищає від раку легенів, матки та молочної залози. Добре тонізує, має бактерицидні та протизапальні властивості.
Айва – зменшує симптоми печії, рятує від алергії, корисна при токсикозі.
Груші – виводить токсини, покращує настрій, корисна при порушенні серцевого ритму.
Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП продуктів, що містять пребіотики.
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