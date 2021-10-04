Вислови свою подяку. Кращі привітання з Днем лікаря 2021 у віршах та прозі

У понеділок, 4 жовтня з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я та медичної гуманітарної організації “Лікарі без кордонів” відзначається Міжнародний день лікаря.
Ранок у Великому Місті зібрав найкращі привітання українською мовою для медиків.
Не забудь засипати їх приємними словами у цей день. Вони точно цього заслуговують!
Найкращі привітання з Днем лікаря
Привітання з Днем лікаря у прозі
В день усіх лікарів,
вітаю українських докторів!
Бо надважка робота в вас —
кожному життя рятуєте повсякчас.
Бажаю вам на кожен день утіхи
нехай мине вас підступне лихо.
Хай радість кожен день дарує,
а ангелок хай вас пильнує.
***
Люди в білих халатах, уклін вам
За всі здійснені надії,
За врятовані життя колись,
За врятовані чиїсь мрії!
Праця ваша важлива і дуже всім потрібен,
Адже без вас людина — нікуди.
Нехай до вас блага земні прибудуть,
Хай стороною обходить біда!
Медпрацівники, ангели Божі,
Життя тримаєте в своїх руках.
Нехай Господь вам дарує здоров’я,
Щастя, радості і спокою в думках!
Вітання до дня медика лікарю
***
Без лікаря ми ніяк і нікуди,
до лікаря біжим ми у випадку біди,
життя своє та рідних довіряємо,
працю лікарів усі ми поважаємо.
З днем лікаря тебе вітаю,
здоров’я кріпкого бажаю!
Нехай легким буде життя,
проблеми всі підуть у небуття
***
Ви життя рятуєте,
Зубки нам пломбуєте,
Лікуєте кожен день,
Кашель,нежить і мігрень,
Допоможете на світ,
Малечі родитися,
І серцю старенькому,
Рівно в грудях битися.
Дай вам Бог за це здоров’я,
Самим не хворіти,
В радості й добрі, сто років,
Ще людям служити!Також по темі: Сміливі експеременти та привіт із 90-х. Чоловіча мода на осінь 2021 Декларація з сімейним лікарем: як підписати і чи можна отримати допомогу без неї Вуаль і скандинавські мотиви. Модні шапки на осінь 2021
Привітання з Днем лікаря у віршах
З Днем лікаря! Нехай кожен день славиться гідною роботою, навіть і самим крихітним, але внеском у порятунок здоров’я. Бажаю міцності здоров’я, медичної витримки, удачі, підтримки, достатку і радості!
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Вітаємо Вас з професійним святом. Ваша професія — це щоденна боротьба, що несе добро, турботу і світло, що дозволяє людям знову ставати здоровими. Бажаємо Вам досягнення значних результатів у медицині, успіху, доброзичливих пацієнтів, бадьорості та оптимізму.
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Одна з найблагородніших професій на світі — професія лікаря. Нехай вам свято принесе радість, впевненість в собі і добробут в житті. Майте почуття власної гідності і служіть на благо людству. Будьте здорові і щасливі!
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Вітаю з Днем лікаря! Бажаю життя без уколів з боку близьких людей, без серцевих ран і травм душі. Нехай кожен день дарує посмішки вдячності пацієнтів, приємні сюрпризи від коханих, радісні новини та неймовірні сили для звершення усіх планів.
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Нехай в житті буде повага людей, задоволення від турбот, нехай одужують ті, хто прийшов за допомогою. Нехай мудрість накопичується з роками – довгого і щасливого життя, люблячих дітей і багато-багато онуків!
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День лікаря — це одне із найважливіших та необхідних свят. Тому, саме сьогодні ми вітаємо найцінніших людей, яким довіряємо своє здоров’я. Нехай ніколи Вас не торкнутися біди і печалі, а тільки успіх і радість Вас супроводжує. Зі святом!
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З Днем лікаря. Бажаю жити без душевного і фізичного болю, бажаю не знати хвороб і бід, бажаю залишатися справжнім лікарем і завжди високо тримати планку розсудливості, майстерності і честі “білого халата”. Удачі та успіхів у роботі, нескінченного оптимізму і радості в серці.
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження лікарю.
Фото: Pexels