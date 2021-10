Вислови свою подяку. Кращі привітання з Днем лікаря 2021 у віршах та прозі

У понеділок, 4 жовтня з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я та медичної гуманітарної організації “Лікарі без кордонів” відзначається Міжнародний день лікаря.

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі привітання українською мовою для медиків.

Не забудь засипати їх приємними словами у цей день. Вони точно цього заслуговують!

В день усіх лікарів,

вітаю українських докторів!

Бо надважка робота в вас —

кожному життя рятуєте повсякчас.

Бажаю вам на кожен день утіхи

нехай мине вас підступне лихо.

Хай радість кожен день дарує,

а ангелок хай вас пильнує.

***

Люди в білих халатах, уклін вам

За всі здійснені надії,

За врятовані життя колись,

За врятовані чиїсь мрії!

Праця ваша важлива і дуже всім потрібен,

Адже без вас людина — нікуди.

Нехай до вас блага земні прибудуть,

Хай стороною обходить біда!

Медпрацівники, ангели Божі,

Життя тримаєте в своїх руках.

Нехай Господь вам дарує здоров’я,

Щастя, радості і спокою в думках!

Вітання до дня медика лікарю

***

Без лікаря ми ніяк і нікуди,

до лікаря біжим ми у випадку біди,

життя своє та рідних довіряємо,

працю лікарів усі ми поважаємо.

З днем лікаря тебе вітаю,

здоров’я кріпкого бажаю!

Нехай легким буде життя,

проблеми всі підуть у небуття

***

Ви життя рятуєте,

Зубки нам пломбуєте,

Лікуєте кожен день,

Кашель,нежить і мігрень,

Допоможете на світ,

Малечі родитися,

І серцю старенькому,

Рівно в грудях битися.

Дай вам Бог за це здоров’я,

Самим не хворіти,

В радості й добрі, сто років,

Ще людям служити!

З Днем лікаря! Нехай кожен день славиться гідною роботою, навіть і самим крихітним, але внеском у порятунок здоров’я. Бажаю міцності здоров’я, медичної витримки, удачі, підтримки, достатку і радості!

***

Вітаємо Вас з професійним святом. Ваша професія — це щоденна боротьба, що несе добро, турботу і світло, що дозволяє людям знову ставати здоровими. Бажаємо Вам досягнення значних результатів у медицині, успіху, доброзичливих пацієнтів, бадьорості та оптимізму.

***

Одна з найблагородніших професій на світі — професія лікаря. Нехай вам свято принесе радість, впевненість в собі і добробут в житті. Майте почуття власної гідності і служіть на благо людству. Будьте здорові і щасливі!

***

Вітаю з Днем лікаря! Бажаю життя без уколів з боку близьких людей, без серцевих ран і травм душі. Нехай кожен день дарує посмішки вдячності пацієнтів, приємні сюрпризи від коханих, радісні новини та неймовірні сили для звершення усіх планів.

***

Нехай в житті буде повага людей, задоволення від турбот, нехай одужують ті, хто прийшов за допомогою. Нехай мудрість накопичується з роками – довгого і щасливого життя, люблячих дітей і багато-багато онуків!

***

День лікаря — це одне із найважливіших та необхідних свят. Тому, саме сьогодні ми вітаємо найцінніших людей, яким довіряємо своє здоров’я. Нехай ніколи Вас не торкнутися біди і печалі, а тільки успіх і радість Вас супроводжує. Зі святом!

***

З Днем лікаря. Бажаю жити без душевного і фізичного болю, бажаю не знати хвороб і бід, бажаю залишатися справжнім лікарем і завжди високо тримати планку розсудливості, майстерності і честі “білого халата”. Удачі та успіхів у роботі, нескінченного оптимізму і радості в серці.

