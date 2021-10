Милі чотирилапі. Найкращі фільми про собак

Найкращі фільми про собак – добірка від Ранку у Великому Місті.

Шукаєте миле та зворушливе сімейне кіно?

Тоді топ фільмів про собак допоможе вам визначитися з вибором.

Увага: після перегляду цих стрічок можна відчути загострене бажання завести чотирилапого улюбленця.

Фільм, який заснований на реальній історії, що зворушила мільйони людей.

Режисером стрічки став Лассе Галльстрем.

Головну роль виконав Річард Гір.

Сюжет: університетський викладач знаходить на вокзалі рідного міста цуценя.

Спочатку він підбирає його тільки для того, щоб прилаштувати в добрі руки.

Але швидко розуміє, що прив’язався до пса, і нікому віддавати його не хоче.

Вони стають найближчими друзями, і кожен день пес Хатіко зустрічає господаря на вокзалі.

Але одного разу він не повертається.

Ще одна режисерська робота Лассе Галльстрема.

Основою сценарію став одноіменний роман Брюса Камерона.

Сюжет: історія про декілька життів одного собаки.

Спочатку він був чоловічої статі, і його звали Бейлі.

Пес прожив щасливе життя з хлопчиком Ітаном.

Але потім переродився і опинився в новому тілі.

Для кожного господаря собака був найкращим другом.

Одного разу, отримавши нове життя, пес розуміє, що його господарем знову є Ітан.

Фільм про справжню дружбу і про те, яку роль відіграють чотирилапі в житті людини.

Американський пригодницький фільм про те, що істинна вірність не знає кордонів.

Сюжет: чуйний хлопець Лукас не втримується і купує маленьке щеня.

Свого вихованця новоспечений господар познайомив із матір’ю.

Маленьку Беллу (так назвали собаку) обожнювала вся родина.

Чотирилапа росла у безмежній любові, але не здогадувалася, що скоро з господарем їй доведеться розлучитися.

Одного разу Белла погналася за білкою і загубилися.

Тепер їй доведеться пройти довгий шлях, щоб знову повернутися додому.

Драматичний фільм, що базується на книзі Гавриїла Троєпольського.

Стрічка здобула номінацію на премію «Оскар» та головний приз Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах.

Сюжет: щеня шотландського сетера опиняється у бараці з полоненими.

У песика неправильне забарвлення шерсті.

Він мав бути чорним, але народився білим.

Із чорного у нього лише одне вухо.

Попри це Біма бере до себе досить немолодий Іван Іванович.

Він дуже любив природу і захоплювався полюванням.

Одного разу Іван Іванович потрапляє до лікарні.

Бім настільки був відданий своєму коханому господареві, що відправився на його пошуки, але загубився.

Екранізація роману Джека Лондона.

Сюжет: пес на прізвисько Бек обожнює своє спокійне і сите життя.

Він улюблений вихованець люблячих господарів.

Але раптом мирний етап його життя добігає кінця.

В Америці починається золота лихоманка.

Бек стає її частиною.

Разом з багатьма ентузіастами та амбітними золотошукачами він йде назустріч новому світу.

Фото: Unsplash

