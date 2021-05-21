Хронологія Marvel: правильна послідовність фільмів для перегляду

Фільми Марвел виходили не послідовно, тому у багатьох можуть виникати питання під час перегляду.

Усе через те, що у кіновсесвіті Марвел всі герої та фільми пов’язані між собою.

Тому Ранок у Великому Місті вирішив написати послідовність, у якій треба дивитися фільми Марвел.

Перший месник (2011)

Стів Роджерс – американець, який дуже хотів потрапити до армії, проте його визнали непридатним через фізичну силу, котрої йому бракує.

Але хлопець погоджується на експеримент, у якому роблять надзвичайно сильних солдатів.

За допомогою спеціальної сироватки, звичайний невдаха стає схожим на потужну бойову машину.

Капітан Марвел (2019)

Пілот ВВС США Керол Денверс завжди відповідально ставилась до виконання завдань і з честю служила своїй країні і планеті.

Після зіткнення з войовничою інопланетною расою Керол ледь не загинула і втратила пам’ять, але завдяки інопланетній расі Кріі вона отримала шанс на нове, абсолютно інше життя.

Тепер вона має велику силу, яка робить її невразливою.

Коли Земля опиняється в центрі міжгалактичної війни, то Керол має стати героєм, який буде змушений погасити вогонь ворожнечі.

Залізна людина (2008)

Корпорація успішного бізнесмена, Тоні Старка, займається розробкою сучасної зброї для військових США.

Звичайно, така діяльність небезпечна і одного разу він потрапив у полон.

Завдяки своїй винахідливості, Тоні вдалося втекти з полону, створивши залізний костюм із металобрухту.

За допомогою створеного унікального екзоскелета він вступає в боротьбу з тими, для кого війна і страждання людей – просто великий бізнес.

Залізна людина – 2 (2010)

Після того, як світ дізнався хто є Залізною людиною, життя Тоні Старка перетворилося у суцільне свято.

Поки він насолоджувався популярністю, у світі з’явився небезпечний ворог.

Тоні Старку потрібно зупинити його, аби врятувати життя мільйонам людей.

Неймовірний Халк (2008)

Брюс Баннер – вчений, який отримав велику дозу гамма-променів під час свого ж експерименту.

Після цього в стресових ситуаціях, він почав перетворюватися в гігантського зеленого монстра Халка.

Генерал Таддеус Росс повинен будь-якою ціною отримати тіло вченого у власність армії США, аби штампувати подібних йому солдатів.

Тор (2011)

У центрі історії — Могутній Тор, сильний, але зарозумілий воїн, чиї вчинки відроджують давню війну в Асґарді.

Як покарання, Тора позбавляють сил та відправляють на Землю, де йому потрібно жити серед звичайних людей.

Він дізнається, скільки потрібно сил, щоб стати справжнім героєм, коли найнебезпечніший лиходій його світу направляє темні сили знищити Землю.

Месники (2012)

Неочікувана поява Локі на Землі стає загрозою для людства.

Для боротьби з жахливим злом зібралися всі відомі супергерої.

Залізна людина, Капітан Америка, Тор, Чорна вдова та Халк об’єднують свої зусилля, аби врятувати світ.

Залізна людина – 3 (2013)

Старк повинен зупинити терористів, котрі викрали розроблений військовими вірус, завдяки якому значно прискорюється регенерація тканин.

Щоб справитися з ворогами він вводить собі видозмінений штам вірусу, після чого Тоні і його легендарний костюм стають одним цілим.

Тор 2: Царство темряви (2013)

Після повернення Тора додому, йому треба відновити порядок у Дев’яти світах.

Але не все так просто. Древній ворог Малекіт прагне знищити всі світі, аби повернути Всесвіт на початок, тобто повністю занурити її у темряву.

Самостійно Тор не зможе впоратись, тому йому необхідно просити допомогу у Локі, який знаходить у темниці.

Тор розуміє, що його брат може зрадити, але супергерой ризикує заради Всесвіту.

Перший месник: Друга війна (2014)

Після усіх подій, що відбувалися в Нью-Йорку, Капітан Америка спокійно живе у Вашингтоні і намагається пристосуватися до сучасних реалій.

Але коли на офіс агентства «Щ.І.Т.» несподівано нападають, Стів знову опиняється в центрі подій, які загрожують трагедією світового масштабу.

Вартові галактики (2014)

У цієї команди одна мета – захист Галактики від небезпечного ворога Ронана, саме він хоче знищити всю Галактику.

Завадити Ронану збираються п’ять абсолютно різних супергероя, котрим дуже важко знайти спільну мову, але їх поєднує одне завдання.

Вартові галактики – 2 (2017)

Пригоди цієї команди, капітаном якої є Пітер Квілл, не завершуються.

Разом вони вирушають на пошуки батьків свого капітана.

Одночасно Гамора знову зустрінеться зі своїм батьком та сестрою Небулою.

Герої зіткнуться з сімейними проблемами, які загрожують усій Галактиці.

Месники: Ера Альтрона (2015)

Штучний інтелект Альтрон, який створив Тоні Старк для захисту планети, дав збій і він перетворився на злодія.

Його цілі змінилися і тепер Альтрон хоче знищити все людство на Землі.

Єдині, хто може його зупинити – це Месники. Чи переможуть вони Альтрона?

Людина-мураха (2015)

Доктор Хенк Пем – біохімік, він намагається вивести формулу, що дозволяє змінювати розмір живих організмів.

Перші його спроби безуспішні, проте пізніше він знаходить інструмент для спілкування з комахами і управління ними.

Він створює костюм Людини-мурахи, який згодом краде шахрай Скотт Ленг.

Він навіть не здогадується, як цей незвичайний костюм змінить його життя.

Перший месник: Протистояння (2016)

Після того, як в США прийняли «Акт про реєстрацію» – законодавчу ініціативу з контролю за супергероями, в команді Месників стався «розкол».

Згідно цього Акту, володарі суперздатності повинні були не тільки розкрити свої справжні імена і обличчя, але і працювати на уряд.

Старк підтримав новий закон, а Капітан Америка порахував його порушенням громадянських прав. Чим же закінчиться це протистояння?

Чорна вдова (2021)

Наташа, яку грає Скарлетт Йоханссон, пригнічена тяжкими спогадами з минулого, які її охопили.

Аби зруйнувати систему появи таких самих вбивць як вона, Чорна вдова вирушає в «Червону кімнату» – місце колишніх тренувань.

Вихід цього фільму планується влітку 2021 року.

Чорна пантера (2018)

У цьому фільмі нам вперше розкажуть про секретну африканську державу Ваканда і його правителя Т’Чалле, який після отримання титулу стає “Чорною пантерою”.

Події відбуваються одночасно з “Протистоянням”.

Людина-павук: Повернення додому (2017)

Після подій в «Першому меснику: Протистояння», Пітер Паркер, з допомогою свого наставника Тоні Старка, намагається збалансувати своє життя як звичайний учень середньої школи в Квінзі, Нью-Йорк.

У той час він також бориться зі злом під своїм супергеройським альтер-его Людиною-павуком, але з’являється нова загроза у вигляді Стерв’ятника.

Доктор Стрендж (2016)

За довгі роки своєї практики доктор Стрендж врятував тисячі людей.

Для нього робота була головним покликанням усього життя, але в одну мить вона втрачає будь-який сенс.

Стівен потрапляє в аварію і втрачає чутливість своїх рук. На цьому його блискуча кар’єра була закінчена, після чого він вирушив мандрувати по світу в пошуках нового покликання.

Незабаром він зможе поглянути на звичні речі по-новому, адже насправді є різні способи рятувати життя.

Після довгих поневірянь доктор Стрендж стає найбільшим медіумом з безмежними можливостями.

Тор: Раґнарок (2017)

Повернувшись в Асгард, Тор виявляє, що Локі захопив трон і це призвело до найбільш страшної події – Раґнарок.

За легендою, це знаменує останню битву Асгарда, наслідком якої стане його повне знищення.

Людина-мураха та Оса (2018)

Людина-мураха працює вже не один. У нього з’являється супергеройська подружка Хоуп, котра має костюм Оси.

Разом вони повинні знайти її мати Дженет, яка 30 років назад загубилася у квантовому світі.

Месники: Війна нескінченності (2018)

На нашу планету прийшов Танос, який вже давно хоче зібрати всі шість каменів вічності.

Він знає, де знаходяться камені та готовий знищити будь-що на своєму шляху.

Тепер Месники повинні зіштовхнутися з найсильнішим ворогом у Всесвіті.

Месники: Завершення (2019)

Команда Месників майже розпалася. Хтось намагаєтсья забути все та почати нове життя, деякі зникли, а інші втратили найближчих.

Але через п’ять років, Тоні Старк, Капітан Америка, Чорна вдова, Халк і Тор повертаються, аби все виправити.

Людина-павук: Далеко від дому (2019)

Людина-Павук, як і належить, став героєм Нью-Йорка.

Але й героям потрібно відпочивати – тому, незважаючи на дзвінки самого директора “Щ.И.Т.” Ніка Ф’юрі, Пітер Паркер разом зі своїми друзями відправився на канікули до Європи.

Але Нік Ф’юрі його все-таки знайшов і дав завдання…

Людина-Павук повинен розібратися з містичною появою створінь-елементаліїв, які загрожують мирним жителям.

Пітер Паркер повинен впоратися з цим завданням.

Людина-павук: Немає шляху додому (2021)

Новим наставником Пітера Паркера стане Доктор Стрендж. Цікаво, що вийде з цього дуету?

Подробиці сюжету ми, поки що, не знаємо, адже дата виходу фільму запланована взимку 2021 року.

На щастя, цей список не закінчується, адже вже у 2022 році планується вихід таких фільмів: “Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля”, “Тор: Кохання та грім”, “Чорна пантера – 2” та “Капітан Марвел – 2”.

Саме час переглянути всі ці фільми, аби не пропускати важливі деталі.

Пам’ятайте, що фільми кіновсесвіту Марвел потрібно дивитися до кінця, адже після титрів, завжди є “секретні” сцени.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як пройшов Оскар 2021, хто переміг і які цікаві моменти були упродовж церемонії нагородження.

Фото: IMDb

Мар’яна Ткаліч

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