Як збільшити чоловічу силу? Поради, які справді діють

Як збільшити чоловічу силу? Це питання хвилює мільйони чоловіків та їхні другі половинки.

У молодих хлопців віком до 25 років природний рівень тестостерону максимально високий. Та вже після 35 чоловіча сила починає поступово згасати.

Журналісти Ранку у Великому Місті разом із експертами зібрали найкращі поради, які допоможуть підтримати потенцію і бути впевненим у собі в будь-якому віці.

Фізичні вправи – ефективний спосіб профілактики багатьох чоловічих проблем. Тому приділяй спорту не менш ніж півгодини на день.

Серед найкращих видів спорту для чоловічої потенції експерти називають біг, бокс та гірські лижі.

А от велоспортом та катанням на конях краще не зловживати, оскільки вони призводять до застою крові в органах малого тазу.

За хорошу потенцію відповідають тестостерон, гормон росту та інші важливі чоловічі гормони, які організм виробляє саме під час сну. Саме тому недосип згубно позначається на чоловічій силі.

Щоб досягти ефекту віа-гри, влаштовуй собі контрастний душ у районі тазу, чергуючи прохолодну та теплу воду. А от екстремально холодної чи гарячої води краще, навпаки, уникати.

Аби посилити корисну дію, після душу розітри все тіло рушником. Ефект забезпечено 🙂

Що їсти для посилення чоловічої потенції? Деякі продукти здатні впливати на неї майже магічно. Тож якщо хочеш довгі роки бути героєм-коханцем, включи до свого раціону такі продукти:

Щоб мати успіхи в сексі, зовсім не треба щодня шукати нову партнерку. Навпаки, це навіть шкідливо.

«Практика показує, що випадкові сексуальні зв’язки в більшості випадків негативно впливають на статеву функцію чоловіка, адже це спричиняє розвиток стресу. Краще підтримувати нормальні стосунки між чоловіком і дружиною, урізноманітнювати сексуальне життя», – говорить лікар-уролог Олег Білинський.

Не варто зловживати і переглядом «полунички». Виявляється, це також може мати небажані наслідки.

«Чоловіки, які захоплюються порно-сайтами, наближають себе до імпотенції. У них занадто легко відбувається сексуальна розрядка, адже над цим не треба працювати: не потрібно залицятися до реальної жінки, не потрібно дарувати квіти, її навіть не потрібно обіймати. Отримати оргазм стає занадто просто. Це дає людині сурогатні, фальшиві емоції і згубно діє на особистість», – говорить психолог Наталія Кухтіна.

Носити телефон у кишені звично, зручно і просто. Але – небезпечно. Адже з часом це може призвести до безплідності!

Вчені з Австралії довели, що телефонне випромінювання знижує кількість сім’яної речовини на 30%.

«Проводилися дослідження з цього питання. Випромінення однозначно є дуже шкідливим і погіршує якість сперми. Воно впливає на розвиток сперматозоїдів та пошкоджує їх. Краще мобільний телефон при собі не носити, не опромінювати органи малого тазу» – радить лікар-уролог Олег Білинський.

При ожирінні у чоловіків порушується гормональний баланс та суттєво знижується виробництво тестостерону. У результаті – починають рости молочні залози, підвищується тембр голосу та виникають проблеми з ерекцією.

Будь-яка їжа, смажена у фритюрі чи навіть на сковорідці, містить трансжири. Вони не тільки підвищують рівень холестерину і є канцерогенами, але й істотно знижують чоловіче лібідо.

«Речовини, які містяться у фаст-фуді, впливають на вироблення гормонів та на їхню правильну структуру. Зрештою, в чоловічої статі може знижуватися потенція», – говорить генетик Юлія Гонтар.

Тож, якщо хочеш бути героєм-коханцем, про бургери доведеться забути!

Справа в тому, що у складі пива міститься велика кількість фітоестрогенів, які є аналогами жіночих гормонів – естрогенів. Вони змінюють гормональний фон чоловіка. Результат – зайва вага, «пивний живіт», поступове згасання статевої функції, і врешті-решт – слабка потенція.

Звісно, від бокалу пінного напою нічого такого з тобою не станеться. Але якщо зробити вживання пива звичкою – тут уже буде важко уникнути подібних проблем.

За своєю дією ця бобова культура аналогічна до пива. У ній міститься велика кількість ізофлавонів, які пригнічують вироблення сперматозоїдів та істотно знижують їх якість. А отже – при регулярному вживанні сої у чоловіка значно знижуються шанси стати батьком.

Цукерки, печиво та інші ласощі майже миттєво знижують рівень тестостерону в крові. А якщо вживати солодощі систематично і у великих кількостях – ожиріння за жіночим типом і рання імпотенція не змусять на себе чекати.

Намагайся заміняти цукор медом і солодкими фруктами. Пам’ятай: максимальна безпечна доза цукру – 6 чайних ложок цукру на день. Причому, цукор, який міститься у продуктах харчування, сюди теж рахується.

P.S. Якщо ти перепробував чимало способів, але ефекту вони так і не дали – обов’язково звернись до лікаря-уролога. Адже причиною статевих проблем може бути серйозне захворювання, що потребує лікування.

Нагадаємо, раніше лікарі спростували міфи про чоловічу силу.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.