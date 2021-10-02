І в офіс, і на побачення. Модні блузи на осінь 2021

Блуза – один із найбільш елегантних та універсальних предметів жіночого гардеробу.
Вони доречно виглядатимуть і в офісі, і на побаченні, і на вечірці, і на прогулянці.
Тож пропонуємо розібратися, які саме моделі будуть найбільш актуальними восени 2021 року.
Модні блузи на осінь
Блузи зі шкіри
Ми давно звикли до шкіряних спідниць, штанів і суконь.
Але в цьому сезоні дизайнери пропонують несподівану новинку – блузи з натуральної та еко-шкіри.
Виглядає це, до речі, ну дуже стильно! Аби переконатися, просто поглянь на ці фото.
Блузи з відкритими плечима
Ще один нестандартний тренд сезону – блуза з відкритими плечима.
Вона так спокусливо відкриває лінію плечей та шию, що увага протилежної стати тобі точно забезпечена.Також по темі: Елегантна зручність. Модні сукні на осінь 2021 Зігріваємось елегантно. Модні спідниці на осінь 2021 Модний гороскоп: що радять зірки носити цієї осені різним знакам зодіаку
Звісно ж, така модель навряд чи підійде для офісу.
А от на вечірці, прогулянці чи у театрі ти почуватимешся справжньою королевою.
Блузи з бантами і зав’язками
Справжнім модним хітом осені 2021 стали романтичні блузи з бантами та зав’язками.
З їхньою допомогою можна створювати безліч грайливих луків.
Почуватимешся при цьому легкою, наче хмаринка.
Особливо ніжний образ вийде, якщо обереш блузу пастельних кольорів.
Червона зробить тебе яскравою та помітною.
А якщо надаєш перевагу безсумнівній класиці – сміливо обирай білу.
Класична біла блуза
А це – база, без якої справді важко уявити сучасний гардероб.
Найкращий варіант для жінок, які шукають одну блузу на всі випадки життя. Адже вона відмінно вписується як у повсякденні, так і в ділові образи.
Тож якщо в тебе такої ще не має – мерщій це виправляти!
При вибори звертай увагу на силует блузи: приталені варіанти вже давно не актуальні, тож надай перевагу прямим або оверсайз-моделям.
Мереживні блузи
Мереживо знову в тренді! Тож обов’язково зверни увагу на ніжні ажурні блузи.
Якщо ти збираєшся на офіційний захід, поєднуй таку модель зі спідницею-олівцем або класичними штанами.
А от коли створюватимеш кежуал-луки, можеш трішки побешкетувати.
Чому б не вдягнути мереживну блузу з джинсами чи навіть легінсами? А якщо доповнити все це «тракторним» взуттям – може вийти справді крутий еклектичний образ.
Блузи з високим коміром
Ще один яскравий тренд цієї осені – блузки з високим комірцем.
Вони виглядають дуже вишукано, а ще – у разі потреби здатні замінити тобі шарфик (що може стати великою перевагою у прохолодні осінні дні).
Такі моделі є настільки самодостатніми, що навіть не вимагають додаткових прикрас. Тож ідеально підійдуть для любительок мінімалістичних луків.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, з чим носити джинси-палаццо.
Фото: Unsplash