І в офіс, і на побачення. Модні блузи на осінь 2021

Блуза – один із найбільш елегантних та універсальних предметів жіночого гардеробу.

Вони доречно виглядатимуть і в офісі, і на побаченні, і на вечірці, і на прогулянці.

Тож пропонуємо розібратися, які саме моделі будуть найбільш актуальними восени 2021 року.

Ми давно звикли до шкіряних спідниць, штанів і суконь.

Але в цьому сезоні дизайнери пропонують несподівану новинку – блузи з натуральної та еко-шкіри.

Виглядає це, до речі, ну дуже стильно! Аби переконатися, просто поглянь на ці фото.

Ще один нестандартний тренд сезону – блуза з відкритими плечима.

Вона так спокусливо відкриває лінію плечей та шию, що увага протилежної стати тобі точно забезпечена.

Звісно ж, така модель навряд чи підійде для офісу.

А от на вечірці, прогулянці чи у театрі ти почуватимешся справжньою королевою.

Справжнім модним хітом осені 2021 стали романтичні блузи з бантами та зав’язками.

З їхньою допомогою можна створювати безліч грайливих луків.

Почуватимешся при цьому легкою, наче хмаринка.

Особливо ніжний образ вийде, якщо обереш блузу пастельних кольорів.

Червона зробить тебе яскравою та помітною.

А якщо надаєш перевагу безсумнівній класиці – сміливо обирай білу.

А це – база, без якої справді важко уявити сучасний гардероб.

Найкращий варіант для жінок, які шукають одну блузу на всі випадки життя. Адже вона відмінно вписується як у повсякденні, так і в ділові образи.

Тож якщо в тебе такої ще не має – мерщій це виправляти!

При вибори звертай увагу на силует блузи: приталені варіанти вже давно не актуальні, тож надай перевагу прямим або оверсайз-моделям.

Мереживо знову в тренді! Тож обов’язково зверни увагу на ніжні ажурні блузи.

Якщо ти збираєшся на офіційний захід, поєднуй таку модель зі спідницею-олівцем або класичними штанами.

А от коли створюватимеш кежуал-луки, можеш трішки побешкетувати.

Чому б не вдягнути мереживну блузу з джинсами чи навіть легінсами? А якщо доповнити все це «тракторним» взуттям – може вийти справді крутий еклектичний образ.

Ще один яскравий тренд цієї осені – блузки з високим комірцем.

Вони виглядають дуже вишукано, а ще – у разі потреби здатні замінити тобі шарфик (що може стати великою перевагою у прохолодні осінні дні).

Такі моделі є настільки самодостатніми, що навіть не вимагають додаткових прикрас. Тож ідеально підійдуть для любительок мінімалістичних луків.

