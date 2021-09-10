З чим носити джинси-палаццо: ТОП-5 найкращих поєднань

Одним з головних трендів цього року є ультрамодні джинси-палаццо.
Комфортні та елегантні водночас, вони гармонійно поєднуються із багатьма речами з базового гардеробу кожної модниці.
Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про ТОП-5 найкращих поєднань із стильними штанами.Також по темі: 5 помилок при виборі джинсів: що треба знати Вишуканість, легкість, простота: ТОП-5 наймодніших образів літа 2021 Модний гороскоп на літо: що зірки радять носити представницям різних знаків Зодіаку
З чим носити джинси-палаццо?
Сорочки та блузи вільного крою
Вже не перший рік поспіль “чоловіча сорочка” є універсальною річчю базового жіночого гардеробу.
Вона гармонійно поєднується з усім, особливо — із штанами-палаццо.
Розслаблений образ можна створити, злегка заправивши блузу спереду. І, звісно, не забудь про пояс.
Стильні кроп-топи
Укорочені топи, які вже не один сезон поспіль залишаються у моді, теж вдало поєднуються з палаццо.
Ідеально, якщо кроп-топ буде закінчуватися рівно там, де починаються брюки, або трохи прикриватиме пояс.
Особливо підійде такий аутфіт дівчатам невисокого зросту.
Оверсайз-светри
Що стосується високих дівчат, то найбільш виграшно їм пасуватиме образ із м’якими оверсайз-светрами.
Такий “верх”, як і сорочку, теж рекомендують трохи заправити в брюки спереду, залишивши вільно спадати ззаду.
У такому випадку можна доповнити брюки “чоловічими” черевиками і не надто об’ємною сумчкою.
Верх з прямою лінією плеча
Із легкими та повітряними палаццо чудово поєднаються суворі жакети з рівною лінією плечей.
Адже гра на контрастах — це завжди вдалий вибір.
Підбори
Звісно, до елегантних палаццо чудово пасуватимуть підбори.
Простеж, щоб довжина брюк доходила як мінімум до половини підбора, а краще – закривала взуття повністю.
Так ноги будуть здаватися довшими, а фігура – більш стрункою.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди цього літа.
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