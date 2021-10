Геніальна графіка та фанатики на майданчику. Що залишилось за кадром фільму Warcraft

Якщо ви любите гру Warcraft, то просто зобов’язані подивитися фільм, який зняли на основі цієї легендарної комп’ютерної гри. Не пропустіть вже цієї суботи на телеканалі ICTV о 19:10.

А зараз ми розповімо, що ж залишилось поза кадром легендарного фільму.

Спочатку, ще на етапі розробки в проект, дуже просився німецький режисер Уве Болл, який спеціалізується саме на екранізаціях відео-ігор.

Але в його доробку не було вдалих фільмів, тож компанія-розробник гри Blizzard відмовила режисеру, до того ж, особливо не підбираючи слів.

Врешті за стрічку взявся британський режисер Данкан Джонс син легендарного рок-співака Девіда Бові.

За Данканом Джонсом, Warcraft закріпив статус крутого режисера, але відверто кажучи, ми навіть не хочемо уявляти, чого вартувало йому дозняти цей фільм.

Саме на період виробництва Warcraft на долю Джонса звалилися найскладніші життєві випробування.

Спочатку в його дівчини діагностують рак молочної залози, сталося це за декілька місяців до того, як Джонс приєднався до проекту Warcraft.

Після багатомісячної боротьби дружині режисера вдалося здолати недугу.

Але спокій Данкана тривав недовго, невдовзі після того, як рак відбила його кохана жінка, цю ж хворобу діагностують в його батька, легенди рок-музики Девіда Бові.

Музикант протягом 18 місяців протистояв онкології печінки, але на відміну від невістки йому не вдалося виграти цю війну.

Режисер згодом скаже:

Фото: IMDb

