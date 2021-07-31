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Video: “300 спартанців” звинуватили в пропаганді війни? Чим фільм не догодив Ірану

Як знімали фільм "Триста спартанців". Іран заборонив прокат фільму «300 спартанців». Місцева влада звинуватила стрічку у пропаганді війни і негативному висвітленні своїх пращурів – персів. Чим закінчився цей конфлікті і чи побачили іранці легендарний фільм? [read_more_news] Детальніше про це і не тільки дивіться в сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як знімали “Богемну рапсодію”. Фото: IMDb

“300 спартанців” звинуватили в пропаганді війни? Чим фільм не догодив Ірану
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Як знімали фільм “Триста спартанців”.

Іран заборонив прокат фільму «300 спартанців».

Місцева влада звинуватила стрічку у пропаганді війни і негативному висвітленні своїх пращурів – персів.

Чим закінчився цей конфлікті і чи побачили іранці легендарний фільм?

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Детальніше про це і не тільки дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як знімали “Богемну рапсодію”.

Фото: IMDb

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ICTV / Ранок / “300 спартанців” звинуватили в пропаганді війни? Чим фільм не догодив Ірану / 31.07.2021 16:51
31.07.2021 16:51

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