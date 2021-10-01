Дуже інтимно. Ольга Фреймут показала, як імітувати поцілунок

Українська телеведуча Ольга Фреймут вирішила показати, як правильно цілуватися при зустрічі.
Зірка поділилась цим відео-уроком у своєму Інстаграм.
Н відео Ольга розповідає, як правильно цілувати знайомого при зустрічі.
— Як цілуватися при зустрічі? Гучно і фактично? Ні, ні, ні! Цілунок – це дуже інтимно. При зустрічі його імітуємо, не торкаючись до щоки того, з ким вітаємося?, — підписала відео телеведуча.
Також, Фреймут показує, які помилки етикету роблять дівчата.
На думку знаменитості, такі поцілунки потрібно імітувати, не торкаючись губами.
Сам же допис встиг зібрати 92 тисяч вподобань.
В коментарях підписники висловлюють різні думки: одні дякують за роз’яснення, інші ж— вбачають у цьому лицемірство.Також по темі: Коли підписники гірші за хейтерів. Як Олю Фреймут зацькували за червону помаду Вчителька ектикету. Ольга Фреймут розповіла, як правильно звертатись до незнайомців У латексі і з шаурмою. Леся Нікітюк вразила мережу гарячими фото
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Оля Фреймут дала ексклюзивне інтерв’ю для Олександри Кучеренко.
Фото: freimutolia