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ICTV Ранок 01.10.2021 18:00
01.10.2021 18:00
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Дуже інтимно. Ольга Фреймут показала, як імітувати поцілунок

Дуже інтимно. Ольга Фреймут показала, як імітувати поцілунок

Українська телеведуча Ольга Фреймут вирішила показати, як правильно цілуватися при зустрічі.

Зірка поділилась цим відео-уроком у своєму Інстаграм.

Н відео Ольга розповідає,  як правильно цілувати знайомого при зустрічі.

— Як цілуватися при зустрічі? Гучно і фактично? Ні, ні, ні! Цілунок – це дуже інтимно. При зустрічі його імітуємо, не торкаючись до щоки того, з ким вітаємося?, — підписала відео телеведуча.

Також, Фреймут показує, які помилки етикету роблять дівчата.

На думку знаменитості, такі поцілунки потрібно імітувати, не торкаючись губами.

Сам же допис встиг зібрати 92 тисяч вподобань.

В коментарях підписники висловлюють різні думки: одні дякують за роз’яснення, інші ж— вбачають у цьому лицемірство.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Оля Фреймут дала ексклюзивне інтерв’ю для Олександри Кучеренко.

Фото: freimutolia

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Теги: інстаграм зірок, Ольга Фреймут, шоу-бізнес
01.10.2021 18:00



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