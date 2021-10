Дуже інтимно. Ольга Фреймут показала, як імітувати поцілунок

Українська телеведуча Ольга Фреймут вирішила показати, як правильно цілуватися при зустрічі.

Зірка поділилась цим відео-уроком у своєму Інстаграм.

Н відео Ольга розповідає, як правильно цілувати знайомого при зустрічі.

Також, Фреймут показує, які помилки етикету роблять дівчата.

На думку знаменитості, такі поцілунки потрібно імітувати, не торкаючись губами.

Сам же допис встиг зібрати 92 тисяч вподобань.

В коментарях підписники висловлюють різні думки: одні дякують за роз’яснення, інші ж— вбачають у цьому лицемірство.

