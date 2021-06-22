Вчителька ектикету. Ольга Фреймут розповіла, як правильно звертатись до незнайомців

І знову поради з етикету в Instagram від Ольги Фреймут.

Цього разу скандальна українська телеведуча вирішила розповісти, як за етикетом звертатися до незнайомців.

За її словами, вкрай невиховано звертатись до кого-небудь “жіночко” чи “мужчина”.

Краще: “перепрошую”, “даруйте”. Можна й “пан”, чи “пані”… — підписала Фреймут.

Щоправда, пильні підписники зірки згадали їй все таки в коментарях, що Оля і сама неодноразово під час своїх ревізій зверталась до представниць прекрасної статі: “жіночко”.

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Нагадаємо, раніше Сергій Притула показав фото новонародженої донечки.

Фото: freimutolia

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