Вчителька ектикету. Ольга Фреймут розповіла, як правильно звертатись до незнайомців

І знову поради з етикету в Instagram від Ольги Фреймут.
Цього разу скандальна українська телеведуча вирішила розповісти, як за етикетом звертатися до незнайомців.
За її словами, вкрай невиховано звертатись до кого-небудь “жіночко” чи “мужчина”.
Краще: “перепрошую”, “даруйте”. Можна й “пан”, чи “пані”… — підписала Фреймут.
Щоправда, пильні підписники зірки згадали їй все таки в коментарях, що Оля і сама неодноразово під час своїх ревізій зверталась до представниць прекрасної статі: “жіночко”.
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Нагадаємо, раніше Сергій Притула показав фото новонародженої донечки.
Фото: freimutolia
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22.06.2021 20:20
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